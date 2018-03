Spartě se rozpadá sestava! Pro nejbližší duel přišla o svého kapitána

Stojí před nimi nelehký úkol, který v předkole play off podařilo zmáknout jen třikrát. Hokejisté Sparty prohrávají v sérii s Libercem 0:2 na zápasy a k postupu do čtvrtfinále potřebují tři vítězství v řadě. V pátek se ale budou muset obejít bez svého kapitána Petra Vrány, jemuž disciplinární komise extraligy nepodmíněně zastavila činnost na jedno soutěžní utkání.

Vrána doplatil na svůj zákrok na libereckého útočníka Jaroslava Vlacha ve středečním druhém klání série. Čtyřicet vteřin před koncem (Pražané prohráli 1:4) uchopil sparťanský kapitán svou hokejku do obou rukou a projíždějícího Vlacha jí zákeřně seknul do břicha.

https://www.facebook.com/hcsparta/posts/10156119503813232

Sudí Šíř s Mrkvou udělili dvojnásobnému účastníkovi MS menší trest, dodatečného postihu se pak Vránovi dostalo od disciplinární komise. Její předseda Karel Holý zastavil 32letému útočníkovi činnost na jeden zápas.

Pro Spartu je to další citelná ztráta, neboť už v prvním zápase série s Libercem přišla o jiného útočníka Miroslava Formana. Ten si zlomil ruku a kvůli nevyhnutelné operaci pro něj sezóna předčasně skončila.

Pražané naopak v pátek můžou počítat se slovenským obráncem Markem Ďalogou, který ve středu vulgárně urážel rozhodčího Šíra. „Ty pí** vy***aná!" uvedl Šír v oficiálním zápise o utkání slova Ďalogy, jemuž se nelíbilo, že hlavní arbitr nevyhodnotil zákrok na něho jako nedovolený a nevylučoval.

Ďaloga obdržel trest na pět minut a do konce utkání, dodatečné stopce ale unikl. Disciplinárka jej potrestala „jen" finanční pokutou ve výši deseti procent základní měsíční odměny.

Tresty vyfasovali i hráči z jiných klubů

Na čtyři zápasy byl suspendován obránce Richard Nedomlel z Mladé Boleslavi, útočník Nicolas Hlava z Chomutova dostal zákaz startu ve dvou utkáních. Oba budou chybět svým klubům ve skupině o 11. až 14. místo.

Nedomlel se ve 47. minutě úterního duelu s Jihlavou zapojil do bitky ze střídačky a vedle čtyřzápasového trestu dostal také pokutu ve výši deseti procent základního měsíčního platu. V zápase obdržel trest na dvě plus dvě minuty, osobní desetiminutový trest a trest do konce utkání za hrubost.

Nedomlel se po zákroku jihlavského útočníka Tomáše Jiránka na mladoboleslavského beka Davida Němečka, který byl podle disciplinárky čistý, zapojil do potyčky mezi Jiránkem a Jakubem Klepišem.

"Shodil rukavice a protihráče několika údery pěstí mířenými na hlavu napadl. Přes snahu čárových rozhodčích svého jednání nezanechal, naopak, pokusil se napadnout protihráče Josefa Skořepu a vyprovokovat potyčku s Petrem Strakou. Ve slovních provokacích a obscénních gestech pokračoval i potom, co byl rozhodčími vykázán do kabin," uvedl Holý. Nedomlelovi přitížilo, že byl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán.

Hlava rovněž v úterním utkání play out doma s Litvínovem ve 33. minutě fauloval zákrokem na hlavu útočníka Františka Gerháta a sudí mu udělili trest na pět minut a do konce utkání. Gerhát po zranění hlavy zápas nedohrál.