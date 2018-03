Liberecký kvapík neustáli! Nepovedená tečka za nepovedenou sezónou, smutní sparťané. Hlinka skončí?

Kvapíkovým tempem prosvištěli hokejisté Liberce do čtvrtfinále extraligového play off. Na postup přes Spartu potřebovali v předkole jen tři zápasy, ten poslední v Praze vyhráli 4:1.

Hráči Liberce se radují z vítězství a postupu do play off.

„Ideálně jsme načasovali formu. Naše výkony mají vzestupnou tendenci, pohodu v týmu si užívám," pochvaloval si liberecký brankář Roman Will, který si v pátek připsal 36 zákroků.

Severočeši o svém triumfu rozhodli v úvodu třetího dějství. Ve 43. minutě si nejprve zpoza branky vybruslil Dominik Lakatoš a střelou z otočky překonal brankáře Aittokallia. „Vypálil jsem do klubka hráčů před bránou a ani jsem nevěděl, že jsem dal gól. Až když jsem viděl spoluhráče se radovat, začal jsem slavit s nimi," smál se Lakatoš.

Sparťané prohráli s @bilitygrilbc i třetí utkání předkola play off a sezona @telh_cz jim končí. pic.twitter.com/TBKZgPZ2AV — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) 9. března 2018

O necelých šest minut Jelínek při signalizovaném trestu domácích tečoval Ševcovu dělovku. Sparta sice ještě zásluhou Říčky snížila, jenže hned za 15 vteřin jí definitivní direkt zasadil Filippi. Oproti úvodním dvěma zápasům na severu Čech přitom Sparta předvedla lepší výkon. Jenže najít recept na výborně chytajícího Willa ji činilo takřka neřešitelný problém.

Will ústřední postavou vítězů

„Je paráda, když máte za sebou gólmana, který dokáže pochytat tolik vyložených šancí a můžete se o něj opřít. Čapá opravdu úžasně," chválil Lakatoš výkony Willa.

Sparta, která za celou sérii nedokázala využít jedinou přesilovku, si tak v součtu s předloňským finále a loňským čtvrtfinále připsala už desátou porážku v play off v řadě a obsadila desáté místo. Hůř naposledy skončila před sedmi lety, kdy byla dvanáctá.

„Je to nepovedená tečka za nepovedenou sezónou. Naše výkony nebyly vůbec dobré a vystoupením v předkole jsme to jenom potvrdili," smutnil Lukáš Pech. „Je to velmi pravděpodobně můj konec ve Spartě. O to víc mě mrzí, jak to dopadlo," mrzelo 41letého útočníka Jaroslava Hlinku, který s Pražany získal čtyři mistrovské tituly.

To Liberečtí se chystají na čtvrtfinále s Mountfieldem, které odstartuje ve čtvrtek. „Vyřadit Spartu se vždycky počítá, teď už ale myslíme na Hradec. Je příjemné, že máme pět dní volna. Postoupit až v pondělí a ve čtvrtek už hrát čtvrtfinále by bylo extrémně náročné," ví Will.