Tohle si ponesu do hrobu, slzel Výborný. Na střídačku už si nechce stoupnout

Hlas se mu třásl a během rozhovoru se mu oči několikrát leskly, jak se mu do nich draly slzy. V říjnu loňského roku se 64letý kouč František Výborný rozhodl přehodnotit své rozhodnutí, že už se na hokejovou střídačku nikdy nepostaví. Volání v krizi se potácející Sparty, klubu jeho srdce, s nímž získal tři mistrovské tituly, však bylo silnější. Jenže ani on zpackanou sezónu napravit nedokázal. „Cítím obrovský smutek,“ hlesl Výborný po prohře 0:3 na zápasy v předkole play off s Libercem, která Spartu odsoudila ke konečnému desátému místu.

Jak dlouho vám potrvá se z nepovedené sezóny oklepat?

Tohle si ponesu do hrobu. Je to strašně smutný. Když jsem se na konci října do Sparty vracel, věřil jsem, že půjde sezónu ještě nastartovat, jinak bych do toho ani nešel. Někteří mě sice odrazovali, ale vůbec jsem nepřemýšlel, že bych Spartě nepomohl. Jsem sparťan, chtěl jsem pomoct, jenže bohužel. (do očí se mu derou slzy).

Kdybyste se nyní mohl rozhodnout znovu, opět byste na nabídku převzít mančaft po odvolaném Jiřím Kalousi kývl?

Nelituju toho, zase bych do toho šel. Teď ale cítím obrovský smutek, protože jsem do poslední chvíle věřil, že se zvedneme a sezónu napravíme.

Jenže to se nestalo. Zažil jste někdy větší pocit zklamání?

Pořád je to jenom sport. Pocity z proher či konce sezóny se vůbec nedají srovnávat s těmi, jaké jsem prožíval, když mi umřela máma.

A po sportovní stránce?

Jsem hrozně zklamaný, chtěl jsem sparťanským fanouškům zase dopřát pocit radosti. Vždyť Sparta investuje do hráčů velké peníze, ale titul se jí pořád nedaří získat, čeká na něj už jedenáct let.

Dá se tedy váš aktuální smutek srovnat s některým z dřívějška?

Asi s tím, když jsem před devíti lety ze Sparty odcházel. Bylo to s brekem, už jsem ani nechtěl trénovat. Teď už ale vím, že podobné zklamání pociťuju naposledy. V mém věku už si na střídačku nechci stoupnout. V žádném případě. Už jsem na ní nechtěl stát tuhle sezónu, ale udělal jsem to pro Spartu. Bohužel to ale nevyšlo. (opět se mu třese hlas a má lesklé oči)

Trenér Liberce Filip Pešán o Výborném: Franta po skončení série přišel a pogratuloval nám s tím, že nám věří na finále. Poděkovali jsme mu a zatleskali, pro mě je to pan trenér. Přišel do situace, která pro něj nebyla lehká. Po tom všem chtěl Spartě pomoct, ale možná její stav nebyl takový, aby pomohl i takový kalibr, jakým Franta je. Extrémně ho uznávám a jsem hrozně rád, že přišel našim hráčům pogratulovat.

Proč hlavně?

Celá sezóna byla problémová, pořád jsme tahali za kratší provaz. Byli jsme vůbec rádi, že jsme se dostali alespoň do předkola, přitom slavení desátého místa je v případě Sparty smutné. Desátá příčka není pozice, kde by Sparta chtěla být. Přestože je liga vyrovnaná, Sparta by měla určitě být výš. Věřím, že se z toho poučí a zase bude dobrá.

Měl vůbec tým na víc?

Potenciál tu určitě byl. Už v základní části jsem ale zjistil, že jakmile při dvoubrankovém náskoku dostaneme gól, za chvíli přijde další, stav bude vyrovnaný a už nedokážeme zápasy vyhrát. Mužstva, která mají sebedůvěru a věří si, podobné momenty dokážou zvládat. V momentech, kdy jsme potřebovali zabrat, se to nesešlo. Když jsme udělali sérii tří vítězství, a zdálo se, že bychom se mohli zvednout, nás další zápas zase posadil na zem. Bylo to velmi frustrující.

Nečekal jste víc od zkušených hráčů?

V dřívějších letech Sparta věděla, že když prohraje dva zápasy za sebou, v tom třetím už zvítězí. Jenže to nyní neplatilo. Myslím, že hráči ve Spartě nejsou zvyklí se tvrdě rvát o každý bod. Svazovalo je to psychicky a dotvořilo to křečovitý obrázek celé sezóny.

Neříkal jste si, že v play off by se to mohlo změnit?

Bohužel jsme narazili na Liberec, který měl posledních deset kol základní části ze všech týmů nejlepší formu. Je potřeba sportovně uznat, že byl lepší než my a zasloužil si postoupit. V současné formě může dojít hodně vysoko.