Odehráli jsme dobrou sezónu, je na čem stavět, říká generální manažer Zlína Hosták

Hokejisté Zlína, kteří vypadli v sobotu v předkole play off s Olomoucí, odehráli podle generálního manažera Martina Hostáka sezónu, na které mohou stavět do budoucna. Klub se musí vypořádat s možným odchodem tří velkých opor - brankáře Libora Kašíka a útočníků Robertse Bukartse s Davidem Šťastným - a také absencí generálního sponzora.

Zlín skončil po základní části devátý o dva body za šestým místem, které znamená přímý postup do čtvrtfinále. Po porážce v předkole s Olomoucí 1:3 na zápasy obsadil deváté místo. Dopadl nejhůře od sezóny 2007/08, kdy šampión z let 2004 a 2014 byl až třináctý.

„Po základní části jsem klukům poděkoval, protože ta skončila nad očekávání. Nyní jsme trošku zklamaní, ale to asi každý po porážce. Série s Olomoucí neměla favorita, byly to dva rovnocenné týmy," řekl novinářům Hosták, který se stal generálním manažerem Zlína před touto sezónou.

„Soupeř byl šťastnější v těch vyrovnaných zápasech, kdy jsme třeba i byli v některých pasážích lepší. Odehráli jsme dobrou sezónu a do budoucna je na čem stavět. Klukům ještě v týdnu jednotlivě osobně poděkuju a doufám, že se v příští sezóně posuneme zase o kousek výš," uvedl Hosták.

Zatím není jasné, jak to bude s Kašíkem, Bukartsem a Šťastným. „Všem třem končí smlouva, ale nevím o tom, že by končili. Určitě s nimi budeme jednat. Ale je jasné, že takové hráče bude chtít někdo přeplatit, to já neovlivním," podotkl Hosták. Nejproduktivnější hráč Zlína Bukarts má podle deníku Sport namířeno do Třince.

Veselý možná skončí, obrana je pojištěná

Jasno není ani o budoucnosti čtyřicetiletého kapitána Ondřeje Veselého, který se bude rozhodovat o pokračování kariéry. „Je to hráč, u kterého by bylo férové jej nechat v klidu hrát a soustředit na to, co dělá," prohlásil Hosták.

„Obranu máme v podstatě celou podepsanou a v útoku končí smlouva asi šesti hráčům. Uvidíme, jak se vše vyvine. Smlouva končí i trenérům, takže tam taky nejsem schopen říci, co bude a nebude" řekl Hosták na adresu Roberta Svobody a Martina Hamrlíka.

Zlín jako generálního partnera získal před touto sezónou Aukro, ale firma neuplatnila opci na pokračování spolupráce. „Zatím sponzora skutečně nemáme, ale panika není na místě. Loni jsem ho sháněl až v červenci, teď máme zatím březen, takže je to pro mě komfortní situace. Určitě to není věc, ze které bych byl nervózní," dodal bývalý reprezentační útočník a televizní spolukomentátor.