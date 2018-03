Marosz razí do boje proti kamarádům z Třince. Bude veselo, tvrdí. Půjčí si v létě rolbu?

Proti mateřskému klubu jste ve vyřazovacích bojích ještě nikdy nenastoupil. Jaké pocity se ve vás mísí?

Proti Třinci jsem si už v minulosti zahrál za Olomouc, Vary a v letošní základní části tady za Pardubice, takže s tím nějakou zkušenost mám, ale v těchto zápasech vždycky cítím větší motivaci. Znám tam hodně lidí a v mužstvu všechny kluky, takže určitě bude veselo.

Hecujete se s třineckými hráči?

Sem tam jsme si už napsali s Jurou Polanským, Martinem Adamským nebo Davidem Ciencialou, ale jde jenom o takové přátelské kočkování.

V Třinci jste prošel dorostem, juniory. Kdybyste přes Oceláře postoupili, nebál byste se tam v létě ukazovat?

Naopak, to bych si právě užil. Přemýšlel jsem, že bych si třeba půjčil rolbu nebo něco podobného a jezdil tam s ní. (úsměv)

Kolik kamarádů a známých bude na tribuně?

To je otázka. Říkal jsem jim, ať si lístky seženou sami, protože mně se jich nechce řešit třeba dvacet. Dám vstupenky rodině a ostatní si je budou muset zařídit sami. Ale kamarádů a známých bude v hledišti určitě hodně. Bude to zajímavé.

S Oceláři jste v základní části sehráli vyrovnané zápasy. Věříte si na soupeře?

Bude to vyrovnaná série. Třinec má kvalitní kádr a jednotlivce, kteří umějí rozhodnout zápas. Má dobré přesilovky i výborného gólmana. Ale v Pardubicích je skvělá parta. Když budeme hrát maximálně zodpovědně zezadu a vyvarujeme se faulů, je v našich silách soupeře potrápit a hru mu znechutit.

Za Dynamo jste v 38 zápasech zaznamenal 12 gólů a 15 asistencí. Cítíte, že v této sezóně hrajete možná nejlepší hokej v kariéře?

Právě že ne. Ale zkusím tomu jít teď naproti a třeba se to zvedne.

V čem vidíte problém? Z tribuny vaše hra vypadá velmi dobře.

Prostě pocitově to není můj nejlepší hokej, i když v naší lajně je to rozdělené super a celkem to klape. Ale udělali jsme týmový úspěch a my se nesmíme dívat, kdo jak v zápasech hraje. Musíme všichni pracovat pro tým a nechat na ledě všechno.

Jak často se během sezóny dostanete z Pardubic do Třince?

Jezdil jsem ze začátku, když byla volna. Ale teď jsem spíš v Pardubicích, kde mám byt. Řídím na pohodu, takže mi cesta autem trvá zhruba dvě a tři čtvrtě hodiny. Ale v noci se dá trasa ujet i za dvě hodiny a čtvrt.

Pardubičtí fanoušci hodně žijí hokejem. Poznávají vás na ulici?

Ne, já chodím po městě s kapucí (úsměv). Opravdu mě nikdo nepoznává, lidi jsou tady ale super. Doufám, že si play off s námi užijí a dopadne pro Pardubice dobře.

Zápasy play off doprovází tradiční rituály. Chystáte v kabině také nějaký?

Barvit vlasy už si tady asi nebudeme, protože máme starší kluky od rodin. Kapitán Tomáš Rolinek je úplně pro cokoliv, co tmelí partu. Uvidíme, s čím přijde.