Novopečený táta Hrubec spěchal do porodnice. Výkon manželky přesáhl výkony v play off, smál se

Raději by byl určitě úplně někde jinde. Gólman Třince Šimon Hrubec se v neděli stal poprvé otcem, myšlenky na syna Adama a manželku Michaelu musel na několik hodin odsunout stranou. Podařilo se mu to výborně. V nájezdech, které rozhodovaly o vítězi prvního čtvrtfinále mezi Třincem a Pardubicemi chytil čtyři z pěti pokusů. Třinec vyhrál 3:2 se ujal v sérii vedení.

Bylo to jiné jít do utkání poprvé jako otec?

Naštěstí umím oddělit hokej od osobního života. Teď se zase hodím do normálu a budu pyšný na ženu, jak to zvládla. Předvedla výkon přesahující výkony v play off. A malý šampión je úžasný. Měl jsem ho v rukou, byla to velmi dojemná chvíle. Už se za nimi těším, zajdeme se teď po utkání najíst a pak pojedu tak na hodinku do porodnice se za nimi podívat. Po zápase stejně nemůžu moc spát, jsem plný adrenalinu, tak půjdu dát oběma pusu a pak se začnu připravovat na zítřejší zápas.

Kdy se vám syn narodil?

V neděli 11. března. Ale termín jsme měli až na šestnáctého. Prosil jsem ho, jestli by to šlo stihnout před play off, protože by nebylo ideální, abych chytal v Pardubicích a koukal na trenéra, jestli mu náhodou nezvoní telefon.

Takže mladý už poslouchá?

Už ano, je vidět, že mám respekt (smích)

Pardubice jste potřetí v sezóně porazili na nájezdy. Věříte si na ně v této disciplíně?

Nechtěl bych to nějak zakřiknout. Třikrát se nám to povedlo...

Sice jste hned v úvodu nastřelili tyčku, do prvního gólu bylo ale utkání velmi opatrné, souhlasíte?

Play off je vždycky opatrnější. Nikdo nechce hrát nějaký hurá hokej. Všichni vám řeknou, že nechtějí dostat ten první gól, který je vždycky velká výhoda.

Jak na vás působí Pardubice? Velký respekt z vás neměly.

Ale ani mě vlastně ničím nepřekvapily. Věděli jsme, co a jak hrajou. Je to velmi kvalitní soupeř, ale to jsme věděli. O to více si vážíme toho dnešního vítězství.

Pardubice se vezou na vlně euforie, že se na poslední chvíli dostaly do play off. Může jim to pomoci?

To ano, a je to vidět, šancí měli dost. My jsme je ale měli také a dopadlo to dobře.

Tušil jste u vyrovnávacího gólu, jak ho Beran vstřelil?

Věděl jsem, že to bude gól. Byla to střela na vyrážečku, chtěl jsme poslat puk do rohu, ale zrovna projížděli hráči a ani nevím, jestli jsem trefil jejich nebo našeho hráče, což je ale úplně jedno. Ale byl jsem si jistý, že to bude gól.