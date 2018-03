Na východě je možné vše, ale já si byl jistý, že gól platit bude, komentoval svou trefu bradou Beran

Dal své první dva góly v extraligovém play off, přesto byl pardubický útočník Matěj Beran po prvním zápase čtvrtfinále v Třinci smutný. Jeho tým prohrál v nájezdech 2:3 a ve středu bude na stejném místě třinecký náskok dohánět. „Škoda toho utkání, dneska jsme na výhru fakt měli,“ řekl 24letý hokejista, který nejprve vyrovnal dorážkou a poté bradou přivedl tým i do vedení.

Hráli jste hodně do těla, je tohle cesta, která může vést přes Třinec do semifinále?

Hráli jsme tak, protože techničtí hráči to moc nemají rádi. A my máme v týmu spoustu kluků, kteří umí hrát dobře důrazně do těla. Když jim tu hru znepříjemníme, tak můžou být z toho otrávení, a to bude jenom dobře pro nás.

Důrazu okolo branky jste využil dokonale. Dal jste z prostoru před brankou oba góly. Ten druhý, bradou, ale musel hodně bolet.

Nebolel vůbec, když je to gól, tak to nebolí. Trefilo mě to do brady a odrazilo se to do brány. To k hokeji patří, jsem za to rád a je jedno, jak jsem ho dal. Horší je, že jsme dneska nevyhráli. Protože jsme na to fakt měli.

Gól musel potvrdit videorozhodčí. Sledoval jste, jestli bude gól platit, když vám šili bradu?

Já jsem byl přesvědčený, že je to gól a vůbec jsem nevnímal, že to jdou zkoumat k videu. Byl jsem si naprosto jistý, že jsem to trefil bradou. Byli se podívat, nevadí. Tady na tom východě je všechno možné, naštěstí to uznali.

Kdy jste si všiml, že vám z brady teče krev?

Já jsem to vůbec nevěděl, řekli mi to až na střídačce, že mám na dresu krev.

Co bude potřeba změnit, abyste druhé utkání získali pro sebe?

Hlavně nesmíme být vylučovaní. To je moment číslo jedna, protože víme, že tady je hodně tenký led. Musíme hrát v pěti, protože v tu chvíli jsme měli hodně šancí a bylo to vyrovnané až do poslední minuty. A musíme znovu hrát důrazně. Věřím, že dostaneme i nějakou tu přesilovku. Máme tam na to výborné kluky a můžeme v nich rozhodnout zápas v náš prospěch.

Na to, kolik jste měli vyloučení, jste byli střelecky aktivnější. Není překvapivé, že jste Třinec v tomhle předčili?

Není. My se snažíme hrát náš hokej a když jsme viděli, jak Třinec hraje, tak si myslím, že jsme byli minimálně vyrovnaným týmem při hře pět na pět. Rozhodovaly detaily a nájezdy, ve kterých to třinečtí kluci udělali hezky. Nic. Zítra je nový den, nový zápas a můžeme tu vyhrát a věřím, že na to máme a že to uděláme.