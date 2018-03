Překonat by mě mohl Ondra Kratěna, míní nejlepší střelec play off Ujčík

Turbulentní hokejové období prožívá hokejový kouč Viktor Ujčík. Ve své premiérové sezóně na extraligové střídačce zažil s týmem Mladé Boleslavi v roli asistenta dvou hlavních trenérů marnou snahu o play off a poté neatraktivní účinkování ve skupině o umístění. Přesto pozorně sleduje vyřazovací boje, v jejichž statistikách má výsadní postavení. Je totiž stále dosud nejlepším střelcem v play off extraligy.

Ve vyřazovací části české nejvyšší soutěže jste během kariéry zaznamenal 62 gólů. Kdo by vás mohl předstihnout?

Myslím, že plzeňský Ondra Kratěna, když bude mít dobré play off a Škodovka půjde daleko.

Kterému týmu držíte palce?

Šance jsou otevřené. Záleží na tom, jakou budou mít týmy formu během sérií. Extraliga je hrozně vyrovnaná. Uvidíme, kdo to zvládne nejlépe. Úspěch bych přál Vítkovicím, kde jsem odehrál řadu sezón. Ale jak říkám, k titulu vede dlouhá cesta. Na play off se budu dívat a všechno podrobně sledovat.

Závidíte klubům, které startují v play off?

Každopádně. Rád bych byl s Boleslaví v play off, které je kořením soutěže. Kvůli tomu se extraliga hraje. Závidím všem osmi mužstvům, co se tam dostala.

Co vám přinesl první trenérský rok v nejvyšší soutěži?

Musím to brát tak, že to rozhodně nebyla sezóna, kterou bych si dal do rámečku a zálibně se na něj díval. Říkám bez obalu, že jsme si v Boleslavi všechno vyžrali až do dna. Od prvního zápasu v Jihlavě jsme neměli štěstí. Nešli jsme mu ani naproti, jak bychom měli. A na konci se to sečetlo a nebylo nám dáno, abychom se dostali do desítky v tabulce.

Zpočátku sezóny jste stál na boleslavské střídačce s trenérem Patrikem Augustou. Po jeho odvolání jste byl asistentem i jeho nástupce Vladimíra Kýhose. Jaká byla vaše úloha?

Hráč může dění na ledě ovlivnit větším způsobem než trenéři, ale i ti do toho mohou dát něco, co je potřeba. Snažil jsem se pomoci klukům i ze své pozice pozitivním přístupem a radou. Jinak to byla pro mě obrovská zkušenost. Nepamatuji, že bych jako hráč toho tak málo naspal, jako teď coby trenér.

Kouč Sparty František Výborný dával najevo po vyřazení v předkole od Liberce velké zklamání.

Naprosto pana Výborného chápu. V Boleslavi jsme řešili svoje záležitosti a tvrdím, že i tady by si hlavně každý z týmu měl sáhnout do svědomí, co udělal, abychom byli úspěšnější.

Ve skupině play out se Boleslavi ale docela daří.

To je slabá náplast na to, jaký máme tým a jak jsme chtěli hrát po celou sezónu. Už to chceme ale dokončit s hlavou nahoře.