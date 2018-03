Polanského placírky baví. Radil jsem mu, ať už si hokejku ani nebere, smál se Adamský

Třinecký hrdina Jiří Polanský se raduje z druhé branky v duelu s Pardubicemi ve čtvrtfinále play off.

Třinečtí našli v úvodu play off nečekaného tahouna. Pasoval se do něj nejdéle sloužící Ocelář Jiří Polanský, který v prvních dvou zápasech posbíral už čtyři body za tři góly a přihrávku. Obě utkání navíc gólově odšpuntoval. Nebyly to ale žádné vymazlené rány do růžku branky, v obou případech se trefil bruslí.

„Včera to byla čistá náhoda, otáčel jsme se a puk mě trefil. Dneska šel puk zpoza branky docela vysoko a chtěl jsme si ho levou placírkou zpracovat a sklepnout, ale odrazilo se to do branky. Přiznám se, že včera jsem o regulérnosti gólu neváhal ani na vteřinu, dneska jsem ale pochybnosti měl. Ale vážně jsem neudělal žádný pohyb proti puku, jen jsme si ho chtěl ztlumit. Zase tak dobrý fotbalista na bruslích nejsem," usmíval se Polanský.

Fotbalista? Kope okres

Jeho fotbalové trefy bavily fanoušky i spoluhráče. „Radil jsem mu, aby si do druhé třetiny už ani nebral hokejku, ale hned ukázal, že ji ještě potřebuje," poukázal Martina Adamský na druhý gól v utkání, který Polanský vstřelil necelé dvě minuty po přestávce už standardně hokejkou. Polanského opravdové fotbalové kvality ale Adamský hodnotit moc nechtěl. „No comment," culil se. „Tak proti němu jsem Messi! To on tady kope okres," odvětil se smíchem autor vítězné branky Polanský.

Také Pardubice mají na své straně třígólového střelce. Matěj Beran je ovšem také jediným hráčem Dynama, který v dosavadním průběhu série dokázal ze hry překonat třineckého Hrubce. „Jasně, že by chtělo, aby dal góly i někdo jiný, ale v play off je jedno, kdo je dá. Klidně bych je vyměnil za jednu výhru, protože o ty tady jde. Body nikoho v kabině nezajímají," soukal ze sebe zklamaný Beran.

Pardubický útočník si po úterním utkání přál více přesilových her. Ve středu jich hosté hráli pět, v úvodu první třetiny dokonce 39 vteřin v pěti proti třem. Nevyužili ale žádnou. „Je to škoda, ale nic nebalíme. Pořád jim toho chybí k postupu hodně a my jim doma nedáme vůbec nic zadarmo. Tohle není konečná," upozornil Beran.

Zpátky do hry se chtějí Východočeši odrazit od výkonu ve třetí části, kdy Třinecké přehrávali. „Možná nás srazila ta první branka 23 sekund před koncem úvodní třetiny, protože celou druhou třetinu jsme se trápili. O druhé přestávce jsem totálně překopal sestavu, změnil gólmana a mělo to neskutečně dobrý efekt. Třetí třetinu jsme byli jasně lepší," upozornil kouč Pardubic Miloš Holaň.