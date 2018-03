Kometě funguje kouzlo přesilovek. Nenecháme se rozhodit blbostmi, tvrdil Haščák

„Každá výhra se počítá a my vezeme domů dvě, co víc bychom si měli přát. Zase nám vyšly přesilovky, v tom jsme zatím lepší. Při vyrovnanosti obou celků rozhodují maličkosti a tahle je podstatná," mínil autor vítězné branky Martin Nečas, na nějž se po závěrečném hvizdu vrhnul Kanaďan v domácích službách Mahbod a málem z toho byla hromadná bitka.

„Emoce se musí vložit do hry"

„Vítkovice se snaží dohrát každý souboj, o to je důležitější pak to, kdo lépe potrestá fauly," mínil Nečas. „Emoce se musí vložit do hry. Nenecháme se rozhodit blbostmi, zase jsme se dokázali držet se svého hokeje," tvrdil další brněnský útočník Marcel Haščák, jenž stejně jako v prvním utkání skóroval z přesilovky. Kouzlo hry v početní výhodě Kometě skutečně funguje. „Důležité je u nich stát na dobrých místech a hrát, co máme nachystáno," mínil.

Pořádně rušno ale bylo i v hledišti, kde pořadatelská služba musela na začátku druhé části zakročit proti horkokrevným fanouškům Komety. „Play off je bitva na ledě i na tribuně," říkal s nadsázkou Haščák. Kometu neohrozila ani jediná slabší chvilka Čiliaka, který měl 37 úspěšných zákroků, ale těsně před koncem podcenil Romanovu střelu z poloviny kluziště.

Vítkovice ani při power play nedosáhly vyrovnání a semifinále se jim tak vzdaluje. Domácím nepomohla nejen výrazná podpora diváků, ale ani to, že stejně jako v předchozím duelu otevřeli skóre a nakonec měli o deset střel víc. „Udělali jsme bohužel velké chyby v našem pásmu, které umožnily soupeři obrat během 48 vteřin. Když nehrajeme jednoduše puky ven, dostáváme laciné branky," litoval vítkovický útočník Jakub Lev.