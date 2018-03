Moravčík zlomil olomoucký odpor. Jen jsem to tam prostě napálil, líčil plzeňský hrdina

Dvakrát dotáhli ztrátu, potřetí už se to ale hokejistům Olomouce ve třetím čtvrtfinálovém zápasem proti Plzni nepovedlo. Nejlepší tým základní části vyhrál na ledě tvrdě vzdorujícího soupeře 4:3 díky ráně obránce Michala Moravčíka z 52. minuty.

„Jen jsem to tam prostě napálil," popisoval hrdina utkání. „Olomouc je hodně úporný soupeř a dál to prokazuje." Třeba i tím, že Strapáč s plzeňským bijcem Hollwegem vyrazil v první třetině plexisklo a 10 minut se pak nehrálo.

Hanáci nedají kůži zadarmo. Nezamával s nimi dvojnásobný úder, kdy během 132 vteřin hosté ve druhé třetině odskočili zásluhou aktivního Hollwega a střelce Gulaše. Ještě do pauzy bylo srovnáno zásluhou Irglova vycizelovaného blafáku a Ostřížkovy trefy 41 vteřin před koncem prostřední části.

„Mohli jsme to dohrávat daleko víc v klidu. Nesmíme dělat takové chyby, že si zavezeme sami puk do pásma, " tvrdil Moravčík. „Je totiž velice těžké s nimi hrát, protože moc dobře brání a složitě se pak dostáváme do šancí."

Olomoucký kouč Zdeněk Venera už si ale musel jen pomáhat neoblíbeným slůvkem: kdyby. „Snad kdyby se nám ten zápas podařilo dostat do prodloužení, ale na to se nehraje. Plzeň byla o ten jeden gól lepší," řekl zklamaný trenér.

Od úterního čtvrtého utkání se zase nic jiného, než lítá bitva čekat nedá. „Vstupovat do něj za stavu 1:2 jsme určitě nechtěli. Olomouc bude zkoušet protiútoky, my se musíme soustředit hlavně na sebe," řekl Moravčík.