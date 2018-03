Rána a bylo hotovo. Plzeňský buldok zboural plexi

Zápasy play off, to je jeho rybník, tam se dostává do varu. Soupeři to vědí, znají ho. Plzeňský hokejista Ryan Hollweg nyní žije čtvrtfinálovou sérií s Olomoucí. Američan si připsal v pondělí gól a také se postaral o jednu vynucenou pauzu. Olomoucký Petr Strapáč se do něj opřel a zarostlý buldok kompletně zboural plexisklo.