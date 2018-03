Will zářil a Tygři doma zase kousali. K ničemu jsme je nepustili, libuje si gólman

"Hráli jsme výborně a nepustili je skoro k ničemu. Předvedli jsme na ledě přesně to, co jsme chtěli. Soupeře jsme zdolali týmovým výkonem," usmíval se pětadvacetiletý gólman, jehož mužstvo se rychle oklepalo z dvou porážek a naplno zúročilo výhodu domácího prostředí. "Věřil jsem, že oba zápasy zvládneme. Celý tým bojoval tak, jak se má. I v Hradci jsme hráli dobře, jen jsme to tam nedotáhli do vítězného konce," připomněl.

Bílí Tygři opět potvrdili, že se jim na Východočechy ve vlastní aréně dlouhodobě daří. Skolili je už pojedenácté v řadě. "Opravdu nevím, čím to je. Myslím, že jenom souhra okolností," tvrdil dobře naladěný brankář, který už pomalu vyhlíží čtvrteční pátý souboj v Hradci, v němž se Pešánova armáda pokusí získat mečbol a přiblížit se semifinálovým branám. „Věřím, že budeme srovnaní a odhodlaní. Je potřeba zůstat u naší hry a být pokorní. Půjdeme si za vítězstvím stejně jako doma," ujišťuje.

Liberečtí předvedli před vyprodanými ochozy obětavý výkon a zblokovali řadu střel. Při oslabeních často rychle přistupovali k soupeři a nepouštěli ho do vyložených šancí. „Beci navíc všechno kolem mě čistí. Jsem opravdu spokojený, jak přede mnou hrají," pochvaloval si plzeňský rodák, jenž si pod Ještědem minimálně ještě jednou v této sezóně zachytá. Šestý souboj napínavé série je na programu v sobotu a má netradiční start v 11 hodin.

„Když jsem působil v AHL, byly tam občas dopolední zápasy. Je potřeba se dobře najíst, jít včas spát a ráno si pak dát dobrou snídani. Většina hráčů před utkáním vždycky spí, i když se hraje odpoledne. Brzký začátek by neměl být velký problém," uzavřel.