Stránský a Cibulskis si střihli boxerskou vložku. Nekoukám, jak je kdo velký, tvrdí útočník Tygrů

Měří jen 178 centimetrů, ale pustit se do rvačky s o hlavu vyššími i váhově těžšími borci se vůbec nebojí. Liberecký hokejový útočník Jan Stránský se v srpnové přípravě utkal v pěstním souboji s urostlým Slovincem Blažem Gregorcem a v úterý večer shodil rukavice a pustil se do bitky s jiným statným bekem Mountfieldu Oskarsem Cibulskisem. Jejich potyčka okořenila čtvrtý čtvrtfinálový duel play off, v němž Bílí Tygři po výhře 3:0 srovnali stav série s Hradcem Králové na 2:2.