Litvínov zvládl vstup do baráže a Šlégr chválil hráče i diváky

Soustředěnou hrou, podpořenou výborným výkonem brankáře Petráska, vykročili hokejisté Litvínova do baráže o uhájení extraligové příslušnosti. Vítězi první ligy z Karlových Varů nastříleli tři góly, po jednom v každé třetině.

„Především musím poděkovat nejen hráčům, ale i divákům, kteří vytvořili úplně jinou atmosféru než v play out. Na mužstvu byla vidět velká chuť," liboval si šéf realizačního týmu Litvínova Jiří Šlégr. Podle něj rozhodla trpělivost. „Počkali jsme si na chyby soupeře, a pak jsme si pohlídali vítězství," kvitoval taktické pojetí týmu.

„V kabině byla před zápasem trošku nervozitka. Naštěstí nám pomohlo rychlé vedení," líčil brankář Michel Petrásek. „Dívali jsme se na video, jak Vary hrají, protože jsme je v sezóně nepotkali. Kluci výborně zblokovali střely, a ani mě nemrzí, že jsme neudrželi vzadu nulu. Počítají se body, a máme tři, takže jsme udělali maximum pro vstup do baráže," podotkl litvínovský gólman.

První krok k záchraně! Do baráže jsme vstoupili výhrou na Karlovými Vary! #LITvKVA #SrdcemDoBaráže pic.twitter.com/ZkcDGhr0pn — HC VERVA Litvínov (@hcverva) 27. března 2018

Musel si zvykat na novou soutěž, která má svá specifika. „Je to úplně jiný hokej, než třeba v základní části extraligy. V baráži musí být důraz, nasazení, bojovnost, dohrávání soupeře. Proti Varům stačilo k jinému vývoji, kdyby využily přesilovku, a mohli jsme se dostat do problémů. Zvládli jsme první kolo, a jsme zvědaví, jak to bude vypadat při zápasech venku," přemítal Petrásek.

Lepší úvod si domácí ani přát nemohli, když Viktor Hübl po necelých dvou minutách hry proměnil první přesilovku. A postupně si Severočeši vytvořili až tříbrankový náskok. Hosté se dostali ke střeleckému slovu až v závěrečné části. „Utekl nám začátek zápasu, udělali jsme dva zbytečné fauly," pokrčil rameny asistent trenéra Tomáš Mariška. „Dali jsme si vlastní druhý gól a na třetí jsme soupeři nahráli. Pak se kromě snížení stavu už nedalo se zápasem víc udělat" mínil. Rozdíl mezi extraligou a první ligou? „Chvíli nám trvalo, než jsme se srovnali s tempem, jaké domácí nastolili. Z toho musíme vycházet v dalším zápase s Duklou Jihlava," dodal Mariška už směrem k příštímu utkání baráže.