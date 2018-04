Úplně jsme Hradec zpražili, teď ho musíme dorazit, přeje si hrdina Ocelářů

Třemi přihrávkami se na třetím vítězství nad Hradcem Králové v semifinále extraligového play off podílel obránce Milan Doudera. I díky jeho příspěvku vede Třinec po třech zápasech tři nula a v úterý se může stát prvním finalistou. „Parádní výkon hned od začátku. Když dáte tři góly v prvních šesti minutách, tak to se pak hraje parádně. Úplně jsme Hradec zpražili," řekl po vítězství 5:1 Doudera.

Třineckou soutěž, kdo přihraje na více gólů, jste ve třetím semifinále vyhrál vy. Jste spokojený?

Jo, tentokrát mi docela nahrávky fungovaly. Někdy je to taky o štěstí, ale tenhle zápas sednul kompletně celému týmu. A já takhle vylítnul.

Jenom sednul? Není v tom trochu více?

Založení hodně trénujeme, víme, co chceme hrát, vím, kam si útočníci najíždějí a vím, co jim vyhovuje. Jsme na sebe zvyklí z tréninku a umíme to přenést do zápasu.

Přihrávka musí mít oči. Jaký máte výhled po zranění ze čtvrtfinále? Už vás nelimituje?

Ze začátku to nebylo úplně ideální, ale pak otok spadnul a už to šlo.

Výhled tedy máte dobrý?

Teď už jo. Jste viděli, ne? (smích)

Znovu řádila čtvrtá řada, která dala tři z pěti gólů. Jak to berou ostatní?

Super, neskutečně nám pomáhají. Jsou hodně živí a tím že mají i větší čas na ledě, tak si hodně věří. Jsou silní na puku, pro soupeře je určitě těžké proti nim hrát, mají neskutečnou formu.

Jaký bude čtvrtý zápas?

Na vedení 3:0 nesmíme koukat, musíme hrát stejně. Pokusit se na ně vlítnout hned od začátku a dorazit je. Hlavně my do toho musíme jít s pokorou. nemyslet si, že to je hotový. A jít do toho stejně zase od začátku.