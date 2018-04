Zemětřesení ve Spartě! Hráči nepozvedli prapor a trenéři jasně nenastavili řád

Jednačtyřicetiletý kapitán Sparty Hlinka, který s klubem s eskem na prsou slavil čtyři domácí mistrovské tituly, svůj konec naznačil už bezprostředně po neúspěšném předkole. Nyní je vše oficiální.

„Jarda Hlinka neměl ideální sezónu, a to samozřejmě jak týmově, tak hlavně individuálně,“ řekl o útočníkovi, který v základní části vstřelil dvě branky a přidal patnáct asistencí, pro klubové stránky sportovní manažer Sparty Michal Broš.

„Je to největší hráč klubové historie a určitě s ním budeme jeho budoucnost řešit, nicméně novou hráčskou smlouvu mu již nabízet nebudeme. Je otázkou nadcházejících týdnů sednout si s ním a rozebrat, co bude dál," pokračoval Broš.

Laco svými výkony nepřesvědčil

Sparta se rovněž rozloučí se slovenským gólmanem Jánem Lacem, jehož získala na konci prosince z Chomutova. „Janko svými výkony nakonec nepřesvědčil," prohlásil Broš. Smlouva končí i dalšímu brankáři, Finovi Samimu Aittokalliovi. Jeho pokračování však není vyloučené. Potvrzený je pak odchod lotyšského obránce Arturse Kuldy a útočníků Alexandra Reichenberga z Norska a Dominika Uhra.

Do zahraničí nejspíše zamíří zadák Juraj Mikuš a forvardi Michal Řepík s Markem Ďalogou. „U Zbyňka Michálka je otázka, jestli bude ještě pokračovat v kariéře, takže s ním budeme v létě určitě v kontaktu," nastiňuje Broš.

Nástupce Výborného stále není znám

„Většina hráčů je ale pod smlouvou, nicméně velmi záleží na složení realizačního týmu," připomíná Broš fakt, že u mužstva už nebude pokračovat hlavní trenér František Výborný, který na konci října na střídačce nahradil Jiřího Kalouse.

Jméno Výborného nástupce, který ke konci sezóny vedl mužstvo spolu s Radimem Rulíkem, ještě Sparta nezná. „Zatím bohužel ne, ale je jasné, že otázka trenérského štábu musí být vyřešena co nejrychleji. Možností je však stále více, takže by nemělo smysl v tuhle chvíli rozebírat spekulace," uvedl Broš.

Z hostování se vrací obránci Tomáš Dvořák, Richard Nedomlel, Vojtěch Zeleňák a útočník Jiří Smejkal. Větší prostor by měli dostat junioři Lukáš Rousek s Tomáš Pšenička. Broš zároveň přiznává zájem o útočníka Daniela Přibyla, který za seniorský tým Sparty v minulosti nastupoval pět sezón. Před dvěma lety zamířil do zámoří, potýkal se ale s dlouhodobými problémy s kolenem, kvůli kterým v probíhajícím ročníku neodehrál jediný zápas.

Lákají Přibyla s Košťálkem

„Chceme obsadit pozici elitního centra a rádi bychom k návratu domů zlákali Dana Přibyla. Jsme v kontaktu už zhruba tři měsíce a má od nás nabídku víceleté smlouvy, tak uvidíme, jak se k ní postaví," řekl Broš a přiznal zájem i o třiadvacetiletého obránce Jana Košťálka. Sparťanský odchovanec posledních pět sezón působil v zámoří.

„Chtěli bychom ještě jednoho zkušeného beka na přesilovku a není tajemstvím, že bychom rádi přivedli zpět ze zámoří našeho odchovance Jana Košťálka. Má od nás nabídku a čekáme na odpověď," nechal se slyšet Broš.

Když hledal příčiny nevydařené sezóny, našel tři nejzásadnější. Tou první byla forma lídrů týmu. „Když bylo potřeba, aby povstali, aby někdo mančaft vedl, aby klíčoví borci začali hrát, když se týmu nedařilo, najednou nebyl nikdo, kdo by tým vedl do vyšších pater. Přísnější měřítko snesl snad jen Lukáš Pech, který začal hrát, na co jsme zvyklí, až po nepovedené první čtvrtině sezóny. I hráči, kteří posílili mužstvo, klesli bohužel svou výkonností do průměru. Žádný z trenérů navíc nedokázal v mužstvu nastolit jasný řád," všiml si Broš.

Tým měl nadprůměrnou kvalitu, tvrdí Broš

„Na bitevním poli platí pravidlo: ,Seberte soupeři generála a vyhrajete.‘ V překladu do hokeje by se dalo říct, že každé mužstvo hraje tak, jak hrají ti nejlepší hráči. V týmu se za celou sezónu nenašel nikdo, kdo by v klíčových chvílích pozvednul prapor, což je pro mě stále obrovské zklamání. Nevytvořila se skupina dostatečného počtu a síly hráčů, aby tým strhla k dlouhodobě dobrému výkonu," mrzelo sparťanského manažera.

„Tým byl možná papírově slabší, ale určitě konkurenceschopný. Jen tedy za podmínky, že jej potáhnou potenciální lídři a bude mít od trenérů jasně nastavený řád, což se nestalo," soudil Broš, který byl do funkce dosazen před sezónou a je tak za sestavování kádru spoluzodpovědný.

Další příčinu neúspěchu viděl v absenci soudržnosti. „Měli jsme obrovské problémy zopakovat lepší výkon aspoň ve dvou zápasech po sobě nebo si formu udržet delší čas. Pokud si to sami hráči neuměli uvědomit a nastavit uvnitř týmu, je zodpovědností trenérů to z nich dostat, nastavit v mužstvu řád. Ten bohužel chyběl, což je třetí bod. Když takový řád funguje, je i relativně slabší mužstvo úspěšné. To navíc nebyl náš případ, tým měl na extraligu nadprůměrnou kvalitu," je přesvědčený Broš.