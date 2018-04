Finále měl na dosah, ale selhal. Chybělo mi více sebevědomí, litoval třinecký Rákos

Mohl poslat Třinec po třech letech do extraligového finále, ale v nájezdu pět minut před koncem prodloužení útočník Daniel Rákos selhal a nepovedenou kličkou poslal puk jen do betonů hradeckého brankáře Rybára. „Chybělo mi v tu chvíli více sebevědomí. Vybíral jsem mezi dvěma možnostmi a vybral tu ne moc ideální,“ svěřil se možná nejsmutnější hráč čtvrtého semifinále.

Brankář Patrik Rybár z Hradce Králové a Daniel Rákos z Třince ve 4. semifinále play off.

Měl jste na hokejce vítězství, co chybělo, aby byl váš nájezd na Rybára úspěšný?

Chybělo tomu trochu mého sebevědomí...

Chybělo? Proč? Vždyť jste neodehrál špatný zápas.

Souhlasím, ale to sebevědomí tam není. Nechci se k tomu moc vyjadřovat. Když máte sebevědomí, více si věříte a určité situace řešíte více v klidu. Nejsem hráč, který by nějak extra sbíral body, ale v takové situaci bych měl zakončit lépe.

Bylo to tím, že jste až moc přemýšlel nad tím, co uděláte?

Ne, rozhodoval jsme se mezi dvěma možnostmi a zvolil jsme tu ne moc ideální.

Druhou variantou byla střela?

Třeba pojedu příště, takže to nebudu prozrazovat.

Chvíli před vítězným gólem Hradce mohl brankář Hrubec puk podržet, ale zvolil rozehrávku. O puk jste ale přišli a dostali gól. Nebyla to taky horší varianta?

Asi viděl, že už je málo času do konce, tak nechtěl vhazování u nás ve třetině. Proto rozehrál puk a bohužel jsme dostali branku.

Těžko jste se probíjeli před branku soupeře. Bránil Hradec lépe, nebo trochu chybí síly?

Sil máme dost, spíše jsme se úplně nedokázali udržet v útočné třetině na puku a něco vytvořit. Z toho pramenilo i to, že jsme tentokrát dokázali dát jen jeden gól.

Poprvé v sérii neplatilo, že kdo dal gól jako první, ten vyhrál utkání. První gól vám nepomohl?

Ten první gól je vždy povzbuzení, protože je na soupeři, aby tvořil a pro toho, kdo vede je jednodušší chodit do otevřené obrany. Ale my jsme věděli, že to nebude jednoduché utkání a že ho zřejmě jedna branka nerozhodne. Bohužel jsme nepřidali další a v závěru prodloužení jsme inkasovali.

V sérii vedete 3:1, pořád jste na tom výrazně lépe, než soupeř. Může tahle porážka vaše sebevědomí nahlodat?

Před sérii bychom asi nečekali, že budeme po třech zápasech tak blízko finále. A po včerejšku jsme hodně věřili, že to doma ukončíme. Nedá se nic dělat, musíme postup urvat v pátek Hradci.