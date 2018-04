Eratova paráda zajistila Kometě mečbol

Úřadující hokejoví mistři z Brna stále kráčí letošním play off bez porážky. Kometa porazila i ve třetím semifinálovém souboji Plzeň, tentokrát na domácím ledě 3:2 a v sérii vede už 3:0 na zápasy. V součtu s loňskými vyřazovacími boji neprohrála už třináct zápasů v řadě. Moravanům schází jedno vítězství k postupu do finále. Vyrovnaný duel rozhodl v čase 59:02 Martin Erat. Čtvrté střetnutí se hraje zítra od 17 hodin opět na stejném místě.

Trenér hostů Martin Straka udělal po nevydařených domácích zápasech několik změn v sestavě a jeho svěřenci se v Brně prezentovali od začátku slibným výkonem.

Již ve 4. minutě mohl otevřít skóre Gulaš, Čiliak ale jeho střelu zlikvidoval. Na druhé straně si vedl Svoboda stejně úspěšně proti Zaťovičovi. Nepřekonal jej poté ani Radim Zohorna.

Následně byli střelecky aktivnější hosté, dvě šance otevřít skóre prováhal Denis Kindl. Západočeši poté nevyužili ani první přesilovou hru a v samotném závěru první třetiny inkasovali.

Nečas si našlápl do útočného pásma, objel branku a Hynek Zohorna pohotově doklepl puk do prázdné branky. Připsal si tak pátý gól a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče Komety v play off.

Ve druhé třetině domácí nevyužili dvě početní výhody, poté mohl vyrovnat po samostatné akci Schleiss, ale Čiliaka nepřekonal. Ve 36. minutě však již Plzeň srovnala. Obránce Moravčík využil zakrytého Čiliakova výhledu a překonal jej střelou od modré čáry, která skončila v horním roku branky.

Prakticky hned z protiútoku mohli domácím vrátit vedení Vondráček s Bartejsem, Svoboda byl ale pozorný. Nepřelstil jej ani Hruška ve 42. minutě. Hosté poté nevyužili další přesilovou hru a ve 49. minutě podruhé inkasovali. Rychlý protiútok zakončil střelou na zadní tyč Vondráček.

Z vedení se však Kometa radovala jen 34 sekund. Gulaš totiž dokázal rychle vyrovnat. Když už se zdálo, že se bude utkání prodlužovat, rozhodl individuální akcí domácí útočník Erat. Hosté následně zkusili vyrovnat v krátké power play, Gulaš ale ve slibné pozici minul.