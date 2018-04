HOKEJ ON-LINE: Brno udeřilo! Po Nečasově akci vstřelil první gól Zohorna

Úřadující hokejový mistr ještě v letošním play off neprohrál. Dvakrát před svými fanoušky to poznala i Plzeň, vítěz základní části prohrává v semifinále Tipsport extraligy 0:2 na zápasy. Na programu je třetí utkání, tentokrát na ledě Komety. Duel můžete sledovat v podrobné on line reportáži na Sport.cz. Přímým přenosem ho od 18:30 vysílá duel ČT sport.