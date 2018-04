Gulaši se chystá i na Gulaše. Trpělivost a v zádech plná hala, hledá trumfy obránce Komety. Obětoval i svátky

„Před námi jsou ještě dva kroky, a ty určitě nebudou snadné. Jsem si jistý, že Plzeňští do toho půjdou u nás po hlavě. Ale my se budeme dál držet svojí hry včetně trpělivého čekání na soupeřovy chybičky. V zádech budeme mít navíc plnou halu. Proto věřím, že i třetí utkání zvládneme. O ničem dalším zatím nepřemýšlíme," tvrdí jednatřicetiletý bek.

Gulašiho potěšilo, jak dobře si jeho tým počínal na západě Čech při hře v oslabení. „Snažíme se v nich odevzdat na ledě úplně všechno. Vždyť přesilovky v play off často rozhodují a Plzeň je umí. Mám radost, že i ve čtyřech hrajeme aktivně a snažíme se přecházet do rychlých protiútoků. V tom je naše veliká síla," pochvaluje si.

Ani při stejném počtu hráčů na ledě se dosud střelecky neprosadil v semifinále elitní útok Indiánů s kanonýry Gulašem a Mertlem. „To je moc dobře. Ale my přistupujeme ke každé plzeňské lajně úplně stejně. To, že někdo zářil v základní části extraligy, v play off nemusí vůbec platit. V něm často vystoupí ze stínu mnozí jiní hokejisté. Tak jak to vidíme třeba na čtvrté formaci Třince," povšiml si i Gulaši skvělé formy mladých Ocelářů Ciencialy a bratrů Kovařčíkových. „Druhou semifinálovou dvojici sleduju, ale rozhodně ne tak, že bych byl u televize přilepený od první do poslední minuty," prozradil.

Také dnes se dostane do soubojů se svým skoro jmenovcem Milanem Gulašem. „Občas si nás lidi pletou, a já se jim ani nedivím. Vždyť máme hodně podobná příjmení. Poslední dobou se to ale už stává čím dál míň," registruje.

Gulaši se dnes bude mít ve střehu i před ostatními plzeňskými hokejisty. „Třetí semifinálový duel může být klíčový. Nám to zatím vychází i proto, že máme v bráně skvělého Čiliaka. Marek je naším základním stavebním kamenem. Chytá neskutečně. Proto se ho snažíme chránit a opečovávat, aby mu výtečná forma vydržela," usmívá se.

Semifinálovému úspěchu obětoval i velikonoční svátky. „V pondělí jsme sice měli volno, avšak já jsem celý den věnoval odpočinku a regeneraci. Běží nám nejdůležitější část sezóny, takže Velikonoce šly nějak mimo mě," připustil Gulaši.