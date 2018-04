Olomouc mění trenéra, tým povedou asistenti

Šedesátiletý trenér Zdeněk Venera po třech sezónách končí na střídačce hokejistů Olomouce. Dvakrát se s týmem probojoval do čtvrtfinále play off, a byť s jeho prací bylo vedení klubu spokojeno, rozhodl se vydat jinou cestou. Kohouty povedou jeho dosavadní asistenti Jan Tomajko a Zdeněk Moták.

„Už, když jsem do Olomouce přišel, domluvili jsme se, že půjde-li to, zůstanu tady maximálně tři roky. Nikde jsem nebyl déle. Myslím, že je to doba, tak akorát. Tak jsme to s vedením brali a proto jsme mé případné další působení u mužstva ani neřešili," vysvětlil ve středu novinářům ukončení úspěšné spolupráce Venera.

„Zdeňkovi děkujeme. Odvedl u nás obrovský kus práce od začátků, které byly hodně těžké, až do současnosti. Klobouk dolů," podotkl generální manažer Kohoutů Erik Fürst.

Jakým směrem se Venera bude ubírat dál, zatím neví. „Nyní vím jen to, že si rád odpočinu. Žádnou nabídku v této chvíli nemám. Uvidím, co přinese čas," prohlásil Venera.

Rázně jen odmítl spekulace o jeho možném působení u reprezentace. „Nikdo mě v tomto směru neoslovil, ani s tím nepočítám. Myslím, že trenérů, kteří mají tyto ambice a mají na to i nárok, je dost. Samozřejmě by to byla velká čest, ale i odpovědnost. Všichni čekají úspěch, který dlouho nebyl," konstatoval kouč, který dosud vystřídal pět extraligových klubů.

Tomajko s Motákem budou chtít na „období po Venerovi" navázat. „Zásadní změny nepřijdou. Revoluci nečekejte," zdůraznil Tomajko s tím, že mužstvo budou chtít posunout zase o krůček dál. „Letošní sezóna byla úspěšná. V extralize jsme zanechali solidní stopu. Zlepšili jsme se herně a doufám, že v tom budeme pokračovat," prohlásil někdejší vynikající útočník a reprezentant, který je i jednatelem klubu.

Kádr v Olomouci zůstane téměř pohromadě. Odchází z něj jen útočník Jakub Herman a druhý gólman Martin Falter. „Pár otazníků ještě máme, třeba okolo Zbyňka Irgla, ale jinak by měla většina hráčů pokračovat. Rádi bychom přivedli i nějaké posily, třeba hráče, který by dal za sezónu dvacet branek. Takový nám chybí. Konkrétní ale být nemohu, neboť ti, co k nám přijdou, jsou nyní ještě pod smlouvami jinde," dodal Tomajko.