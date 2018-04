Indiáni dostali direkt na bradu. Sérii ale vrátíme do Plzně, zní z jejich kabiny

Halou zněla rozverná písnička Raketou na Mars a jako by ještě přisypávala sůl do otevřených ran plzeňských hokejistů. Indiáni po patrně nejlepším výkonu v semifinále s Kometou nemají zase nic a jejich situace je už kritická. Při příští porážce mohou na souboje o titul zapomenout. Ze stavu 0:3 na zápasy, jak známo, ještě nikdo sérii extraligového play off neotočil.

Dlouhán Michal Moravčík prohodil jen pár krátkých vět do televizního mikrofonu a pak se omluvil. Do řeči mu rozhodně nebylo, i když dával první plzeňský gól v zápase. Právě jeho nedorozumění s kolegou v obraně Jonesem připravilo Plzeň o možnost vybojovat první a zároveň kontaktní výhru v sérii.

„Oni zastavili a čekali, co udělám, neměli rychlost," popisoval svůj majstrštyk ze 60. minuty brněnský lídr Martin Erat, který si prohodil puk mezi beky, pak je objel a dloubnul kotouč k tyčce plzeňské branky.

„Prostě dal gól a hotovo," pokrčil rameny zklamaný útočník Milan Gulaš „Naši obránci pozdě zareagovali, příště ale třeba můžeme takhle rozhodnout my," řekl hostující trenér Ladislav Čihák a naznačil tak, že Plzeň ani v této krizové situaci nechce nic zabalit. „Byli jsme lepší, ale Kometa vyhrála. Nic není rozhodnuto a sérii přivezeme do Plzně," vyhlásil Čihák.

Z hostující šatny ale přímo sálalo depresivní ticho, takhle přijít o dobře rozehraný duel na cizím ledě rozhodně zamrzí.

Gulaš měl vyrovnání při power play na holi

„Já jsem ale rád, že náš výkon v zápasech trochu graduje, některé pasáže v utkáních u nás doma také nebyly špatné, ale dnes jsme odváděli super výkon, jenže koncovka nás trápí. Lauf, který jsme měli v průběhu sezóny, teď už nemáme," tvrdil Gulaš, který sice ve třetí třetině bekhendem srovnával na 2:2, ale další vyrovnávací trefu při power play nepřidal.

„Měl jsem to na holi. Ale bohužel byl špatný led a svezl se mi puk. Nechci se vymlouvat, ale šance to byla veliká," tvrdil Gulaš, kterého naštvala úvodní trefa Komety po Nečasově průniku a Zohornově dorážce.

„Nevím, čím to je, jestli nekoncentrovaností, ale pořád si to říkáme a kazí to dojem. Musíme to ale hodit za hlavu. Je to sice 3:0 pro Brno, ale série se hraje na čtyři výhry a my do toho půjdeme zase úplně stejně," řekl Gulaš. „Věřím, že konečně vyhrajeme."