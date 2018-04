Erat předvedl něco neskutečného, ocenil parádu mladý útočník Komety Nečas

Skvělým průnikem se mladý útočník Martin Nečas přičinil o vedoucí gól Komety a v závěru středečního třetího semifinálového zápasu extraligového play off pak sledoval, jak ho při vítězné trefě napodobil mnohem zkušenější parťák Martin Erat, který parádní akcí rozhodl o dalším triumfu brněnských obhájců titulu.

Co jste říkal tomu, jak Erat přebruslil dva plzeňské beky a ještě stihl přesně zakončit?

Martin předvedl něco neskutečného. Obránce předjel jako vlak. Je výborný bruslař a znovu to prokázal.

Vy jste byl blízko podobnému kousku.

Ano. Po objetí branky jsem mohl zasunout puk do sítě, avšak v cestě mu nakonec stála hokejka některého z plzeňských obránců. Naštěstí Hynek Zohorna byl u dorážky včas.

Vyrukovali na vás Plzeňští v Brně s jiným hokejem než na jejich ledě?

O něco agresivněji se nás snažili napadat, ale my jsme díky tomu měli zase častěji šanci dostat se do přečíslení. Však jsme taky všechny tři góly dali z brejků. Plzeň ale hraje dobře, všechna utkání byla zatím vyrovnaná. Naštěstí jsme pokaždé měli mírně navrch my. Celkově se v této sérii hraje pohlednější hokej než třeba v našem čtvrtfinále s Vítkovicemi.

Vám vyřazovací zápasy očividně svědčí. Je to tak?

Nebudu zastírat, že se mi dobře bruslí a i jinak se cítím na ledě dobře. Kéž by to takhle vydrželo mně i celému mužstvu.

Před domácím publikem máte postupový mečbol. Jak s ním naložíte?

Vedeme 3:0 na zápasy, ale pořád nám ještě schází poslední krok. Nebudeme to mít snadné, avšak věřím, že ho zvládneme.

Jak se připravíte na čtvrtý semifinálový duel?

Regenerací a dobrým jídlem. (úsměv). A zřejmě si taky před ním něco ukážeme na videu.

Na rozdíl od spoluhráčů nejste na tvářích a bradě zarostlý. Vám vousy nerostou?

Na to se mě ptá kdekdo. A já nerad odpovídám.