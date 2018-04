Dva údery do šatny srazily Plzeň do kolen. Kometa je po roce zase ve finále

Zatímco Škoda nastoupila ve stejném složení jako ve čtvrtém zápase, sestava Komety doznala jedné korekce. V elitní obranné dvojici s Ondřejem Němcem se představil Michal Barinka a jako sedmý bek byl připravený Jan Štencel.

Brňané byli v utkání hodně efektivní, což ukázali už ve 3. minutě. Přesilovku za Moravčíkův krosček sice nevyužili, krátce po návratu plzeňského beka však z mezikruží jedovatě vypálil Erat a Svoboda poprvé kapituloval.

Domácí byli zaskočení, přesto mohli brzy odpovědět. Po Gulašově šikovném a dravém průniku střílel Kadlec, jenže na Čiliaka nevyzrál podobně jako vzápětí v přečíslení dva na jednoho Indrák. Na druhé straně pak Radim Zohorna uspěl v bruslařském souboji s Jonesem, branku ale minul.

Kometa postupuje do finále a zahraje si o Masarykův pohár! 🏆#TELH #ZaTitulem pic.twitter.com/8JKTUVNJ4t — Tipsport extraliga (@telh_cz) 7. dubna 2018

Pořádně rušný pak byl závěr prvního dějství. Zaplněné ochozy nejprve rozjásala akce elitní formace, kdy Mertl předložil kotouč Gulašovi a ten ho po ledě dopravil za Čiliakova záda. Euforii Plzeňanů však záhy vystřídal šok. Kometě totiž stačilo pouhých šestnáct sekund k tomu, aby se vrátila do vedení, když pas Hynka Zohorny zakončil ranou do odkryté klece Nečas, který se trefil podruhé v této sérii. To však nebylo ještě všechno. Časomíra ukrojila dalších pětačtyřicet vteřin a zastavila se v čase 19:53, když volný Erat nasměroval puk nechytatelně pod horní tyčku!

Došlo i na bitku

Parta kouče Martina Straky navzdory dvoubrankovému deficitu vstoupila do prostřední části hry velmi aktivně. Indrák ani Sklenička však velké příležitosti nedokázali proměnit. Naopak Moravané hráli v ohromné pohodě a nemilosrdně trestali protivníka z brejků. Při hře čtyři na čtyři unikl Čermák, místo přihrávky zvolil střelu a trefil přesně. Jeho gól z 23. minuty Západočechy přes ohromnou snahu definitivně zlomil, navíc ve 29. minutě inkasovali pátou branku poté, co v přečíslení Čermák naservíroval lahůdkový kotouč Holíkovi, jenž se skórováním neměl sebemenší problémy.

Mezi tři tyče putoval náhradník Hylák, který svůj tým parádními zákroky několikrát podržel. Plzeňané navzdory nepříznivému stavu dál bojovali, jenže na slovenského gólmana marně hledali recept.

Ve třetí třetině Kometa pečlivě hlídala svůj náskok, přesto v závěru inkasovala. Domácí sedm minut před koncem při početní výhodě odvolali Hyláka a Gulaš sedmým gólem v letošním play off zkorigoval skóre na 2:5 a dostal se tak do čela tabulky střelců vyřazovacích bojů. Plzeň pokračovala v náporu, znovu to zkusila v šesti, ale dalšího snížení se už nedočkala. Naopak do prázdné branky stvrdil postup Komety Mallet. Těsně předtím ještě okořenila jiskřivý závěr duelu pěstní potyčka mezi Hollwegem a Malcem.

Brňané si na finálového soka musí ještě minimálně do neděle počkat, jisté ale je, že sérii začnou venku. Plzeňští se loučí se sezónou bronzovými medailemi.