Benjamínek Nečas umocňuje sílu Komety: Nenervujeme se, jeden maká za druhého!

Nejmladší hokejista brněnské Komety, teprve devatenáctiletý útočník Martin Nečas přispěl důležitým gólem k výhře hostů 6:2 na plzeňském ledě. Pro úřadujícího mistra to znamenalo po roce znovu postup do finále extraligového play off.

Trefil jste se do plzeňské sítě na konci první třetiny hned 16 vteřin po vyrovnání soupeře. Byl to ten okamžik, jenž lámal pátý semifinálový zápas?

Asi jo, navíc pak to tam sedm sekund před koncem třetiny šoupnul ještě Martin Erat, a to Plzeň trochu položilo. Podstatné bylo, že jsme hráli dost agresivně, nedali jsme jim moc prostoru. Plzeň už nebyla tolik na puku jako při těch předchozích zápasech u nás, napadali jsme vždy alespoň ve dvou. Když pak domácí prohrávali o dva tři góly, tak to víc otevřeli a my pak chodili do gólových brejků.

Co podle vás rozhodlo sérii ve prospěch Brna?

Bylo to asi víc věcí, ale určitě základ jsme položili dvěma výhrami na plzeňském ledě. Dalo nám to velké sebevědomí, rozhodly maličkosti. Třeba i ten gól Martina Erata na konci třetího zápasu, kterým nám dal do ruky mečbol.

Na cizím ledě Kometa v celém play off ještě neprohrála, nehraje se jí paradoxně lépe venku?

Vypadá to tak, ale možná je to i shoda náhod. Je to hodně o hlavě, možná je pro ten domácí tým tlak i o kousek větší. My ale moc neřešíme, jestli hrajeme doma nebo venku. Snažíme se jít za svým, nenervovat se a držet systém, v němž jeden maká za druhého. V tom je asi největší síla mančaftu, včetně čtyř silných lajn.

Jak vy osobně vnímáte tažení Komety, když jste s ní loni play off kvůli MS do 18 let nemohl dokončit?

Pro mě je to s ohledem na platný kontrakt s Carolinou v zámoří možná poslední šance dojít s Kometou pro titul. Všichni děláme pro obhajobu maximum a já za sebe si to hodně užívám.

Co finálový soupeř, přál byste si raději Třinec, nebo Hradec Králové?

Tohle vůbec neřeším. Máme týden pauzu, potřebujeme zregenerovat a připravit se dobře na poslední sérii. Nic pro nás ještě nekončí.