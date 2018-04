Zápasy jako přes kopírák. Bušili jsme do nich, ale chyběl větší hlad po gólech, litoval Gulaš

„Všechny zápasy s Brnem byly jako přes kopírák," žehral dvaatřicetiletý křídelník. „Hráli jsme aktivní a agresivní hokej. Po celou sérii jsme měli spoustu šancí, bušili do nich, ale chyběl nám větší hlad po gólech," posteskl si po porážce 2:6 Gulaš, jehož tým stejně jako ve všech semifinálových bitvách těžko hledal recept na slovenského brankáře Marka Čiliaka. „Je to super gólman, který je v play off už velice zkušený, což bylo strašně znát," pokyvoval hlavou.

Vítěze základní části srazily v sobotu do kolen dva údery v závěru první třetiny, kdy Kometa po vyrovnání na 1:1 bleskově odskočila do dvoubrankového trháku. „Byl to zlomový moment," potvrdil Gulaš, jenž spolu s libereckým Markem Kvapilem vévodí se sedmi trefami tabulce střelců letošního play off.

Partě Martina Straky se vůbec nedařily početní výhody, vždyť v pěti zápasech proměnila pouhé dvě. „Tohle padá na naše hlavy. Je to škoda, protože příležitostí jsme měli docela dost," litoval plzeňský tahoun, jenž ukončil první sezónu v modrobílém dresu Škody po svém návratu ze Švédska s bronzovou medailí na krku.

Hlavně se dát do kupy, tvrdí

Nejproduktivnější hráč základní části přišel kvůli zranění kolena na poslední chvíli o start na zimní olympiádě v Pchjongčchangu a hrozilo mu, že nestihne ani vyřazovací boje v extralize. Obavy fanoušků se ale naštěstí nenaplnily, ostřílený borec nechyběl v sestavě ani v jednom zápase play off.

„V prvním čtvrtfinále s Olomoucí jsem měl o koleno trochu strach, protože jsem měsíc nehrál. Koleno táhne a nevíte, co si můžete na ledě dovolit. Jenže pak jsem si řekl, že nemá smysl hrát jenom na osmdesát procent. Prostě buď to vydrží, nebo nevydrží," připomněl Gulaš, který nechtěl rozebírat, zda by se v případě zájmu kouče Josefa Jandače zapojil do přípravy národního mužstva před květnovým mistrovstvím světa v Dánsku.

"Potřebuju se dát hlavně zdravotně do kupy, protože nejsem stoprocentně připravený. I když noha držela, stejně jsem hrál přes vůli. Není mi dvacet let a musím myslet do budoucna. Zranění kolena jsem měl poprvé v životě a nechci nic podcenit," dodal.