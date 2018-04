Poslední zápas? Během pár dnů se rozhodnu, série s Brnem mi nastavila zrcadlo, říká Kratěna

Netajil rozčarování a velký smutek. Plzeňský veterán Ondřej Kratěna skončil s plzeňskou Škodou těsně před branami finále. Přitom si moc přál, aby na sklonku kariéry přidal do své bohaté sbírky deváté extraligové zlato, jenže hokejisté brněnské Komety jeho sny o titulu v sobotu definitivně rozmetali.

Co rozhodlo semifinálovou sérii?

Naše přesilovky. Nebyli jsme schopní dávat branky, a naopak jsme v nich ještě inkasovali.

Proměnili jste v pěti zápasech jen dvě. Co vám chybělo, abyste se v početních výhodách více prosazovali?

Úplně všechno, nedostávali jsme se ani pořádně do šancí. Tohle padá na nás hráče. Ale někdy vám prostě góly v přesilovkách padají ani nevíte jak a někdy, ať děláte, co děláte, tak prostě gól nedáte.

Navíc jste se přes organizovanou obranu soupeře obtížně probíjeli do útočného pásma.

To byl jeden z problémů. A když už jsme se k nim dostali, nebyli jsme schopní se tam udržet a prosadit se.

Bohatou sbírku medailí rozmnožíte o bronz. Jak budete vzpomínat na tuto sezónu, v níž jste suverénně opanovali základní část?

Těžko se to teď komentuje, když jsme vypadli a končíme. Věřil jsem, že do finále půjdeme poté, co jsme předváděli v základní části. A přišlo mi, že jsme se i ve čtvrtfinálové sérii s Olomoucí rozjeli. Proto je teď zklamání veliké.

Uvidí vás fanoušci na ledě i v příští sezóně?

Uvidíme. Musím si celou sezónu v klidu rozebrat. Podívat se, jestli jsem pro tým ještě přínosem. Jestli mám na to pokračovat nebo už je čas skončit. Během pár dnů si všechno rozeberu a rozhodnu se. Série s Kometou mi nastavila nějaké zrcadlo.