Bednář se loučí s kariérou: Už těch sil tolik nemám, je čas se sbalit a nechat to mladším

Co rozhodlo o tom, že Hradecké sny o titulu skončily v semifinále?

Jednoznačně produktivita. To nás stálo celou sérii.

Vůbec vám nešly začátky utkání, čím si to vysvětlujete?

Měli jsme strašný problém s prvními třetinami, které nám po celé play off vůbec nešly. V momentě, kdy jsme tu první třetinu neprohráli, tak jsme zápas dotáhli do vítězného konce. To by jeden faktor. Tím druhým byla stoprocentně produktivita. My jsme byli hodně dobří v bráně a v obraně, ale třeba nám vůbec nešly přesilovky. Na jeden gól se nevyhrává. Jeden dva góly, to je hrozně málo.

Jaká byla série pro vás osobně?

Ukázalo se, že těch sil v mém věku už tolik nemám. A ukázalo mi to, že to rozhodnutí, které jsem udělal v průběhu sezóny bylo správné.

Je to tedy definitivně poslední zápas v extralize?

Jasně, že jo! (smích)

Bylo těžké k tomuto rozhodnutí dojít?

Už jsem to cítil delší dobu. Měl jsem zdravotní problémy a nebyl prostor k trénování. Pak už chyběla i nějaká ta chuť si přidávat, půl roku jsem nemohl pořádně potrénovat a na těch výkonech to bylo znát. Myslím si, že to hodně ovlivnilo i mou hru v play off.

Co vám vlastně bylo?

Byl jsem po sezóně na operaci s ramenem. Dělali mi docela těžkou plastiku a nějak se mi to špatně zatáhlo, takže jsem nemohl udělat ani klik, nic s činkou. A pak se mi ozvaly plotýnky, které mě od Ruska trápily. No a nedokázal jsem to vyléčit natolik, abych mohl strávit nějaký čas v posilovně. Když netrénuješ, tak s těma mladýma klukama to v tomhle věku už nejde. Hrál jsem nadoraz každý zápas a stejně to nepomohlo, takže je čas se sbalit a nechat to mladším.

Kdybyste byl zdravý, byli byste ve finále?

Těžko o tomhle spekulovat, nepomohl jsme mužstvu v produktivitě, což se ode mne čekalo celou sezónu. Body jdou za mnou a beru to.

Dělá to s vámi bezprostředně po posledním utkání něco?

Ono to asi teprve přijde, já jsem dneska hodně věřil, že vyhrajeme, protože jsme odehráli fakt dobrý zápas. Měli jsme hodně šancí a nechali jsme tam všechno. Škoda toho závěru, opravdu jsem věřil.

Jakým směrem se Jaroslav Bednář vydá nyní?

Nevím, odpočinu si, pojedu na hory, protože dcerky teď začaly lyžovat. A asi si budu chtít s klukama, jestli vyjde čas, zaletět někam na ryby. Mám tady i nějaké aktivity s kamarádem, které bych chtěl uskutečnit a na které se hrozně těším. A pokud dostanu nějakou nabídku, tak ji rád budu zvažovat.

Dokážete si představit, že byste z hokejové prostředí odešel úplně?

U hokeje budu chtít stoprocentně zůstat, ale čas teprve ukáže.

Dokážete vypíchnout jeden okamžik kariéry?

Na to když odpovím, tak si zítra vzpomenu na další. Jsou to všechny tituly, první start za nároďák, za áčko, první start v NHL, nejlepší střelec ve Finsku, nooo.... to bychom tu byli asi do rána. Každá úspěšná sezóna se mi promítne. Na ty špatné si člověk nepamatuje.