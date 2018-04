Rady od Jágra? Cenné a zlaté, rozplývá se kladenský střelec Kubík

Co říkáte na svoji pozici v týmu, a především na střeleckou produktivitu?

Snažím se pomoci mužstvu. Zatím to vychází. Kdyby mi někdo loni řekl, že budu o rok později dávat góly v baráži o extraligu a rozhodovat zápasy, nedokázal bych si to představit. Vždyť působím teprve druhým rokem mezi muži a bylo to jen ve WSM lize. Jsem rád, že mám důvěru od trenérů, což zvedá sebevědomí.

Dokonce jste si stihl zahrát v první lize i s Jaromírem Jágrem, který vás nyní sleduje i diriguje ze střídačky. Jak vnímáte jeho podíl na výsledcích Kladna?

Jeho rady jsou pro nás přínosem a jsou doslova cenné a zlaté. Ví, o čem mluví. Snaží se mi radit hlavně při přesilovkách a při hře v útočném pásmu. Hodně za mnou chodí a vidí i nedostatky, které bych měl odstranit.

Po Jihlavě jste zdolali o tři dny později i dalšího extraligového zástupce v baráži. V čem byly příčiny nečekaného vzestupu?

Zvládli jsme dvě kola v řadě se šesti body. Je to super. Máme se od čeho odpíchnout do další části baráže. Jsme rádi za každý bod. Při rozhodujícím gólu v Litvínově jsem do poslední chvíle nevěděl, co udělám, nakonec jsem po brejku puk doklepl puk do sítě.

Předpokládali jste, že byste mohli rázně míchat vývojem baráže?

Jsme teprve v půlce. Baráž je zrádná. Zápasy může vyhrát kdokoliv ze čtveřice. Když se daří, je to lepší.

Cítíte ze strany vedení klubu tlak na postup do extraligy?

Především chceme sami hrát jako dosud a vycházet z bojovnosti, která je hlavním faktorem.