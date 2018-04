Čiliak prožije proti Třinci rodinné finále. Všichni ale budou fandit Kometě, tvrdí

Už při loňském mistrovském tažení byl klíčovou postavou hokejové Komety a úřadující držitel Ceny Práva pro nejlepšího extraligového gólmana Marek Čiliak i v letošním play off září v brněnské brance.

Během sezóny sice neatakoval čelo statistik, při jejím vrcholu je ale opět ve skvělé formě. „Koncentrace a hlava musí být úplně jinde než v základní části, play off už nedává prostor na chyby," přibližuje Čiliak, který se pyšní průměrem 1,52 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků proti základní části zlepšil o více než tři procenta na 94,66.

Celá Kometa ukazuje v play off sílu, k postupu do finále jí stačilo devět zápasů. „Vidím za tím parádně fungující a soudržný tým. Všichni si navzájem věříme a na ledě to je vidět," míní Čiliak, podle nějž je důležité táhnout za jeden provaz.

„Právě parta play off rozhoduje. Přijde mi až neskutečné, jak se tady srovnaly osobnosti jedna vedle druhé, ale sobě i okolí dokazujeme, že play off umíme hrát. Když se kolem sebe podívám, doleva i doprava, tak vím, co od koho můžu čekat," uvažuje slovenský gólman, jenž před týdnem oslavil 28. narozeniny.

Od roku 2009, kdy získala licenci na extraligu od Znojma, je Kometa ve finále už počtvrté. „Mám pocit, že jsme silnější, přitom jsme stále nohama na zemi," míní gólman, jenž chytal všechny brněnské série o titul. Až ta loňská ukončila 51 let čekání klubu na triumf.

Od soboty bude Kometa útočit na rekordní 13. titul ve své historii. Finále právě s Oceláři má pro Čiliaka zvláštní náboj. „Mám k Třinci blízko. Manželka je odtamtud a narodila se mi tam dcera, ale v rodině žádné fanouškovské rozpolcení nenastane, doma slibují všichni fandit Kometě," usmívá se.

Extraligový tým dospělých navíc může napodobit brněnskou juniorku, která už svou soutěž vyhrála. „To byl velký den pro Kometu. Mladí jsou pro nás inspirací. Připravíme se poctivě a budeme chtít vyhrát. Nikdo ale neočekává, že finálovou sérií lehce proletíme," dodává.