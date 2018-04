Celou sezónu jsme dřeli, abychom pozvedli pohár, tvrdí před finále útočník Komety Zaťovič

„Kdo bude úspěšnější, stane se mistrem. O to bude tato série krásnější. Já hraju hokej pro to, abych vítězil. Budeme se tudíž rvát ze všech sil, abychom titul obhájili. Chci po roce zase pozvednout pohár nad hlavu. Kvůli tomu jsme celou sezónu dřeli," říká odhodlaně Zaťovič, který vybojoval zlatou medaili už před devíti roky také s Karlovými Vary.

Je zvědavý, jaký hokej bude v rozhodujících utkáních k vidění. „Nedokážu odhadnout, zda se bude hrát útočně nebo bude mít navrch spíš defenzivní pojetí. Netuším ani, jestli bude padat hodně gólů. Ale moc si přeju, aby se zápasy fanouškům líbily. Vždyť na obou stadiónech bude zcela jistě vyprodáno. Věřím, že my budeme na konci šťastnější," přeje si.

Také Zaťovič zaznamenal, jak skvěle si v play off počíná mladá čtvrtá formace Ocelářů v čele s mimořádně produktivním Ciencialou. „Na mladíky nasadíme naše staré. Ti si s nimi poradí," připomněl s úsměvem, že čtvrté brněnské formaci momentálně velí čtyřicetiletý kapitán Čermák.

Přijdou i góly? Zaťovič by to uvítal

Vyhlášenému kanonýrovi se v play off zatím střelecky nedaří, dosud si připsal jen šest asistencí. „Naštěstí góly dávají jiní. Bohužel jsem se zatím moc nedostával ani do šancí. Ale třeba se to ve finále zlomí," uvítal by Zaťovič.

Jedním z parťáků, který ho v koncovce úspěšně nahrazuje, je mladý Nečas, jenž loni vzhledem k účasti na MS osmnáctiletých u rozhodujících bitev Komety o titul chyběl. „Je to pro něj odměna za loňskou absenci. Hraje výborně," ocenil spoluhráče.

V tom, že má Kometa v nohách v play off o čtyři zápasy míň než Třinečtí, Zaťovič velkou výhodu nevidí. „Ve finále nehraje únava skoro žádnou roli, všichni v něm jdou na krev," ví z vlastní zkušenosti.