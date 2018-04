Tři stříbra stačila. Věřím, že se letos budu radovat, říká Vladimír Svačina

„Aspoň mám šanci to Brňákům vrátit, protože loni jsme s nimi prdli nula čtyři. A dá se říct, že jsme ani nebyli blízko titulu. Doufám, že to letos bude úplně jiná série a tentokrát se budu radovat," svěřil se Svačina, který si zahraje čtvrté extraligové finále kariéry. Bilanci v nich má ale mizernou. V roce 2010 v dresu Vítkovic prohrál ve finále s Pardubicemi 0:4 na zápasy, o rok později znovu jako hráč ostravského týmu bral stříbro, přestože si finále proti Třinci (1:4) kvůli hostování v Plzni nezahrál. A v minulé sezóně, už v dresu Liberce, prohrál v souboji o titul s Kometou Brno znovu 0:4.

„Na tohle se nedívám. Nepoštěstí se každému hrát finále. Naopak moc se těším. Stresy musí být v baráži, ne ve finále. A když je venku teplo, tak se hraje úplně jinak. Chodit jen tak v mikince na zimák, to je bomba. Za čtrnáct dní je konec sezóny, tak doufám, že se budu radovat," řekl Svačina.

Loňskou sérii Svačina gólem otevřel, Kometa ale nakonec vyhrála oba zápasy v Liberci a doma sérii rychle ukončila. „Věřím v jiný scénář. Bude důležité uhrát domácí zápasy. Venku hrát umíme. Ukázali jsme to v semifinále i v základní části, kde jsme byli venku nejlepší," připomněl 30letý rodák ze Studénky.

Brno na cestě do finále prohrálo jediné utkání, v nohách mají jeho hráči o čtyři zápasy méně. „K tomu mají méně i o několik zápasů v Lize mistrů..., ale všechny určitě baví víc hrát než trénovat. Nám to, že jsme hráli na sedm zápasů s Pardubicemi, pomohlo. Nakoplo nás to, dokázali jsme si, že to umíme, nemuseli jsme čekat na soupeře. Myslím, že může být výhoda, když nevypadneme z rytmu," odmítal únavu Svačina a těší se, že finále nabídne atraktivní podívanou. „Nechci nikoho hanit, ale Kometa bude první soupeř, který chce hrát hokej. Bude to jako v Lize mistrů, nahoru dolů, bude se to lidem líbit. A vyhraje ten lepší," řekl Svačina.