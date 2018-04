Marcinko zavelel k velké jízdě. Všechno jsme chtěli zakončovat, připomněl po skalpu obhájce

„Všechno jsme chtěli zakončovat a snažili se hrát hlavně jednoduše," tvrdil Marcinko, jehož tým předváděl líbivý přímočarý hokej. „Když se tlačíte do brány a hážete tam puky, něco prostě musí padnout. Naše góly byly výsledkem tvrdé práce při forčekingu, z toho vznikají chyby a padají branky," lebedil si slovenský forvard po sobotní bitvě, která bouřlivé publikum v žádném případě nenudila.

Třinečtí protivníka, jenž za dva roky vůbec poprvé prohrál v sérii play off první zápas, nijak nešetřili. I za rozhodnutého stavu hýřili aktivitou. „Tolik nás nezajímalo, jak je Kometa rozjetá. Respektovali jsme její sílu, nic víc," vykládal Marcinko.

Brňané ve třetí třetině přitvrdili a některé jejich zákroky nesly vyprodané ochozy nelibě. „Možná to někdy vypadalo hůř, než to ve skutečnosti bylo. Někdy to byly zbytečně přiostřené, ale to je play off. Snažili se dohrávat souboje, i o tom je hokej," připomněl šikovný centr, jenž litoval nevyužité přesilovky pět na tři, i když byl stav utkání v tu chvíli už 4:1.

„Ale měli bychom ji proměnit, ať je skóre jakékoliv," upozornil borec, který se už soustředí na nedělní pokračování série. „Máme nějaký čas zregenerovat, i Kometu stál zápas dost sil. Víme, jak se k výsledku dopracovat a jaký máme cíl. Půjdeme si za ním," dodal.