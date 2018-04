Karlovy Vary vyhrály nad Kladnem a od extraligy je dělí bod, Litvínov zabral a je ve hře

Hokejisty Karlových Varů dělí jeden bod od návratu do extraligy. K nejvyšší soutěži je přiblížila v 10. kole baráže domácí výhra nad Kladnem 3:0. Ve druhém zápase zvítězil Litvínov v duelu plném zvratů nad Jihlavou 3:2, vítězný tým poskočil v tabulce na druhé postupové místo.

Jakub Černý z Litvínova střílí gól do sítě Jihlavy v utkání baráže. Vlevo brankář Josef Kořenář a jeho spoluhráč z Jihlavy Jakub Suchánek.

Karlovy Vary měly v bitvě týmů, které hrály v této sezóně WSM ligu, navrch nad Kladnem. V první třetině poslal domácí tým do vedení Vachovec. V polovině utkání manko Rytířů narostlo po gólu Kohouta. Když pak ve 47. minutě Balán zvýšil na 3:0, nebylo o vítězi pochyb. Západočechy dělí od návratu do extraligy jediný bod.

V hodně složité situaci byl Litvínov, mistr z roku 2015. Před duelem s Jihlavou mu patřilo poslední místo. Jenže Severočeši dali jasně najevo, že se s tím nehodlají smířit a po přesilovkové trefě Čeného šli do vedení. Pak pro změnu zabrala Jihlava a ještě do poloviny utkání skóre otočila. To ale nebyl poslední zvrat. Litvínovský Mikúš v 53. minutě srovnal na 2:2 a o chvíli později dokonce Gerhát vystřelil domácímu týmu vítězství.