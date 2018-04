Klidně budu hromosvodem, když to pomůže, říká třinecký útočník Polanský

Ve druhém finále vstřelil třinecký útočník Jiří Polanský dva góly, na vítězství to ale tentokrát nestačilo. Brno zvítězilo 3:2, srovnalo stav série a nyní má dva domácí pokusy dostat se do vedení. „Moc jsme si přáli vstoupit do druhého utkání stejně jako v sobotu a vstřelit první branku. To se nám nepodařilo a inkasovaný gól nás trochu utlumil,“ řekl Polanský, který v obou utkáních schytal hromadu ran, v lásce ho nemají ani fandové Komety, přesto se na led Brna velmi těší. „Klidně budu tím hromosvodem, když nám to pomůže,“ řekl 36letý brněnský rodák.

Po úvodní vysoké výhře to ve druhém utkání už nebylo ono. Chyběla vám energie?

Každý zápas je jiný, vidíte to v NHL. Pittsburgh porazí Philadephii 7:0, potom prohrají 1:5.... Musíme být příště lepší. Kometa se nám chtěla dostat pod kůži a my se musíme chtít dostat pod kůži jí. Protože to bude velice tvrdá série. Na to se musíme připravit.

Pod kůži se snažili dostat hlavně vám, schytal jste hromadu ran. Jak těžké to bylo ustát?

Nemůžu říct, že jsem za to rád, ale na druhou stranu to beru tak, že čím víc se budou soustředit na mě, tak bude větší šance pro mých dvacet parťáků, kteří budou mít víc prostoru. Minimálně ti čtyři na ledě. Když trochu brnkáte na nervy soupeřům, tak je třeba toho využít ve prospěch svého týmu.

Bylo to tak i u snížení na 1:2? Zvedal jste se a přišel další hit...

Jo, tam to pomohlo. Hráč se soustředil na bránění těla, blokování pohybu a moc neviděl puk. Toho jsem využil.

Druhý kontaktní gól už přišel pozdě?

O pět deset minut. Kdybychom reagovali do nějaké desáté minuty poslední třetiny, nejen proto, že jsme mohli výsledek zkorigovat, ale i z hlediska nadšení, které tam pak bylo cítit. I v tom oslabení, které odehráli. Tým ožil, to jsme potřebovali dřív.

Aronovi Chmielewskému ale moc k vyrovnání nechybělo. Viděl jste jeho střelu do tyčky?

Viděl, byl jsem od něj metr a půl a už jsem chtěl zvedat ruce. Byl jsem přesvědčený, že je to gól. Obcházel gólmana dobře, položil si ho. Nevím, co se pak stalo, jestli mu to sjelo. Od tyčky to šlo ven. To je škoda.

Bude to i dál vyrovnaná série?

Já doufám. Myslím si, že ty první dva zápasy byly takové oťukávací. Zjistili jsme, co hraje Kometa, oni zjistili, co hrajeme my. Teď nás čekají dva zápasy v Brně a už to bude o drobnostech, o srdci a o tom, kdo to bude chtít více.

Jak se těšíte na brněnský kotel?

Těším se. I negativní atmosféra je furt super. Lidé na vás řvou a já klidně budu ten hromosvod, jen ať těch ostatních dvacet kluků na ledě má klid. Nic si z toho nedělám. Všichni jsme za to placení, nemůžeme se vztekat na fanoušky. Tohle je finále play off, dostali jsme se strašně daleko a dostali jsme se tam poctivou prací.

Kometa doma prohrála jen jednou s Plzní...

Sledovali jsme to, víme, jak hrají. Je to o gólech. Někdy si dlouho nevytvoříte šanci a pak máte během dvou tří minut dvě gólovky. A to si myslím, že budeme potřebovat zužitkovat. Když se nám to otevře, dát ty góly.

Často se na ledě potkáváte s Tomášem Malcem, s nímž se znáte ještě s Třince.

Jasně, Harryho znám dlouho a respektuju, jak hraje. Myslím si, že je týmu velice platný, Nebudu ho ale chválit, on hraje, co umí a já taky. Střetli jsme se a budeme se střetávat čím dál více. Uvidíme, kdo bude úspěšnější. Oba do toho dáme všechno.