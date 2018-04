Kometa byla v problémech, přesto slaví. Nevyhrál lepší, ale šťastnější tým, uznal Horký

„Ubojované vítězství, nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Druhá třetina byla z naší strany hrozná. Každý z nás si v ní dělal, co chtěl. Propadali jsme, naše hra neměla žádný systém. Můžeme být rádi, že jsme v ní inkasovali jen dvakrát," uznával 20letý útočník Komety Luboš Horký.

Právě on přitom ve 27. minutě svým vůbec prvním gólem v extraligovém play off poslal Brňany do dvoubrankového vedení, když si drze pohrál s obráncem Krajíčkem a parádně zakončil střelou na lapačku gólmana Hrubce. „Udělal jsem to, co mě v tu chvíli napadlo. Šel jsem do kličky a vypálil. Vyšlo to," liboval si Horký.

Mohlo se zdát, že tento moment Oceláře položí, jenže opak byl pravdou. Svěřence trenéra Václava Varadi kupodivu vyburcoval k aktivitě. „Nakoplo nás to, spadla z nás veškerá tíha a nervozita. Věděli jsme, že musíme hru otevřít a jako by nám vyhovovalo, když nečekáme, co udělá Kometa s námi, ale naopak my s ní," všiml si obránce Vladimír Roth, jenž se do třinecké sestavy vrátil po třízápasové pauze způsobené blíže nespecifikovaným zraněním.

Jen patnáct vteřin po Horkého trefě totiž po hrubce brněnského brankáře Čiliaka při rozehrávce snížil Ondřej Kovařčík a za pět minut už bylo po zásahu nejproduktivnějšího hráče play off Ciencialy srovnáno.

Kometa byla najednou vykolejená, zcela vypadla z rytmu a Třinec si vypracovával jednu šanci za druhou. „Nepochopitelně jsme otevřeli hru, čehož hosté okamžitě využili. Najednou jsme byli v problémech," neuniklo brněnskému asistentovi trenéra Komety Kamilu Pokornému.

Třetí gól už Oceláři nepřidali

„Tým neskutečně zabral a hráli jsme přesně ten hokej, jaký bychom si představovali. Jen škoda, že se nám nepodařilo přidat třetí gól, který by Brno dostal pod tlak," mrzelo Varaďu.

Když pak Kometa na startu třetí třetiny pohrdla hned dvouminutovou dvojnásobnou přesilovkou, věřili Třinečtí, že se jim přeci jen podaří obrat dokonat. „Doufali jsme, že Kometa bude nahlodaná, jenže jsme příliš rychle po zvládnutém oslabení dostali gól. Pak už bylo těžké se oklepat," posteskl si Roth, že přesně o tři minuty později našel kapitán Komety Leoš Čermák z otočky Vincoura, jenž trefou do odkryté branky utkání rozhodl.

„Tušil jsem, že bude někde u tyčky. Zakončil to moc dobře. Bylo to vydřené vítězství, ale je to finále a nemohli jsme si myslet, že soupeře přejedeme," prohlásil Čermák, který si připsal asistenci i u zásahu Horkého.

„Na klucích byla i po ztrátě náskoku vidět obrovská touha a nasazení, čehož si moc cením," chválil Pokorný své svěřence, že se psychicky nepoložili.

„Ani my se ale nemáme za co stydět, odehráli jsme velice dobrý zápas, vytvořili jsme si hromadu šancí. Škoda, že jsme hráli dost oslabení. Vzala nám spoustu sil, které nám v závěru chyběly. Možná i proto už jsme Kometu nedokázali zmáčknout a nepodařilo se nám vyrovnat," uvažoval Roth.