Leoš mě našel skvěle, líp to ani nešlo, pochválil parťáka autor vítězného gólu Komety

Jeho třetí trefa v letošním extraligovém play off byla zatím nejdůležitější. Útočník Tomáš Vincour zajistil brněnským hokejistům v závěrečné části třetího finálového duelu s Třincem vítězným gólem výhru 3:2.

Jak složité bylo po přesné Čermákově přihrávce dopravit puk do sítě?

Popravdě řečeno, měl jsem to docela jednoduché. Věřil jsem, že si kapitán Leoš Čermák všimne, že číhám u tyčky. Našel mě naprosto skvěle, líp to snad ani nešlo. A polovina třinecké branky byla navíc odkrytá. Stačilo ji jen trefit.

Co se přihodilo ve druhé třetině, že jste si nechali vzít dvougólový náskok?

Trochu jsme bohužel polevili v koncentraci. Najednou se nám přestalo dařit dostávat puky ven z našeho obranného pásma. K tomu se nabalovaly další maličkosti. Nechávali jsme Ocelářům na ledě až příliš mnoho prostoru. Můžeme jen poděkovat výbornému brankáři Čiliakovi, že jsme do poslední části vstupovali aspoň za nerozhodného stavu.

Na začátku třetí dvacetiminutovky jste pak promarnili dvouminutovou přesilovku pěti proti třem...

To by se nemělo stávat. Bohužel nám to tam nepadlo. Naštěstí se tentokrát nepotvrdilo rčení, že kdo nedá gól ve dvojnásobné početní převaze, nemůže vyhrát. Jsme šťastni, že se nám poté přece jen povedlo vítěznou branku vstřelit.

Co ještě rozhodlo, že jste Oceláře nakonec přetlačili?

Ještě jednou musím pochválit Čiliaka. A také velká obětavost v závěru střetnutí, kdy se Třinečtí snažili ze všech sil o vyrovnání. Platí ale, že naše vítězství bylo tentokrát doslova vydřené.

V soupeřově týmu hraje ve velké formě útočník Cienciala. Jak těžké je ho uhlídat?

Hraje moc dobře, ale oni mají i další šikovné hokejisty. Všichni po ledě doslova lítají. Každý souboj s nimi je nesmírně náročný. Ale naštěstí máme teď v sérii navrch.

Co pro vás vedení 2:1 na zápasy znamená?

Že jsme se o další kousek zase přiblížili našemu vysněnému cíli. Ve čtvrtek je ale nové utkání a my se na něj musíme znovu dobře připravit. A taky se podívat na video a poučit se z toho, co jsme udělali špatně. A nezapomeneme ani na důkladnou regeneraci sil.