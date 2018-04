Atmosféra v Brně? Nijak světoborná, na Kometu teď chodí jiní fanoušci, soudí Svačina

„Nemyslím, že by byla nějak světoborná. V základní části tam je, podle mě, trošku lepší," neodpustil si třicetiletý forvard, jenž má na svém kontě i patnáct startů za národní tým, drobné rýpnutí.

A obratem vysvětloval, co jej k takovému názoru vede. „Na hokej v Brně teď chodí úplně jiní lidé než během sezóny," soudí Svačina a naráží tak na cenovou politiku vstupenek, kterou příslušní lidé pro finále zvolili.

Stejně jako v minulé sezóně zaplatí fanoušek v jihomoravské metropoli za finále 1250 korun za lístek k sezení (permanentkáři o 50 méně) a 850 k stání (permanentkáři rovněž o 50 méně).

Dvanáct stovek za lístek je hodně, ale proč ne...

„Čekal jsem větší peklo. Překvapilo mě, že lidi (na Kometu) místy pískali, což mi na finále přijde zvláštní. Uvidíme, jaké to bude ve čtvrtek," podivoval se Svačina.

I přes vyšší cenu vstupenek však třetí finále sledoval vyprodaný zimák, konkrétně 7700 příznivců. „Dát za lístek přes dvanáct stovek je asi hodně, finále se ale nehraje každý rok. Je to hokejový svátek a i za takovou cenu je vyprodáno. Byli by vlastně sami proti sobě, kdyby takové ceny nestanovili. Takže proč ne...Věřím tomu, že i kdyby byla v Brně kapacita pro patnáct tisíc lidí, tak jich tolik přijde," uznal nakonec rodák ze Studénky a oceňoval atmosféru nejen v Brně, ale i tu, která panovala o víkendu v Třinci.

„Když budu mluvit za celou naši kabinu, všichni si to užíváme. Děkujeme fanouškům Třince i Komety, dělají pro finále parádní atmosféru," těší Svačinu.

Finále si užívá i po hokejové stránce. „Potkaly se dva hokejové týmy, je to nejútočnější série, jakou jsme letos v play off hráli. Pardubice i Hradec proti nám určitě víc bránily a museli jsme se víc tlačit. Kometa se snaží hrát hokej, hraje podobným stylem jako my. Doufám, že se to líbí i divákům," soudí pravé křídlo Ocelářů.

Těsná prohra? Aspoň nedošlo na zvěrstva

Ti ve většině středečního duelu Kometu přehrávali, jenže stejně padli 2:3 a prohrávají tak 1:2 na zápasy. „Náš herní projev byl hodně dobrý, odehráli jsme super utkání. Šancí jsme si vytvořili víc než dost, bohužel jsme dali jen dva góly," uvědomuje si Svačina, podle něhož smolná prohra na Třineckých nezanechá žádné stopy.

„Je úplně jedno, jestli prohrajeme 2:3 nebo 1:10. Aspoň se hrál za těsného stavu až do konce hokej. Nechci do nikoho rýpat, ale když je to třeba 5:1, dějí se pak občas na ledě zvěrstva. Různá sekání, která lidi ani nevidí. Takhle se hrál hokej až do konce, což je lepší i pro diváky," uvažuje Svačina a věří, že série se do Třince vrátí před pátým pokračováním za vyrovnaného stavu.

„Ve středu jsme si dokázali, že na to máme. A uděláme všechno pro to, abychom to v Brně ve čtvrtek urvali. Určitě nebudeme nějak betonovat, protože to ani neumíme. Budeme se snažit hrát co nejvíc s pukem v útočné třetině," slibuje.