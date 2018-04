Barážové peklo? Varům chybí kousíček. S kurzy to dělá divy

Po minulém kole baráže to některé pozorovatele poněkud zmátlo, karlovarské hokejisty už někteří mylně prohlašovali za extraligové. Dnes už ale ta alternativa vskutku může nastat a je vcelku reálná.

V pátečním souboji s Litvínovem Západočechům k jejímu naplnění stačí bod, tedy i prohra v prodloužení či po nájezdech. A shodou čísel a okolností je to výsledek, který by v předposledním kole víceméně brali asi i Severočeši. Kurzy sázkových kanceláří se tomu samozřejmě náležitě přizpůsobují.

„Varům stačí k postupu bod, a tak se dá očekávat, že pokud bude remízový stav, nebudou se hnát za výhrou. To si samozřejmě naši bookies i sázející dobře uvědomují. Proto se hodně právě na remízu sází a kurz jde logicky níž," uvedla Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Na remízu je vskutku kurz mimořádně nizoučký – 2,15 činila jeho hodnota ve čtvrtek odpoledne u sázkové kanceláře Chance, v pátek ráno pak 2,05. Ve středu to přitom bylo ještě skoro 2,5, normálně ovšem hokejové remíza v českých poměrech nejde pod čtyři.

Právě remízu v Chanci dávalo do čtvrtečního odpoledne 68 procent sázkařů.

Ve Fortuně se sázela remíza za kurz 2, jednička i dvojka shodně za 3,15, v Chanci byly mírným favoritem pro výhru v normální hrací době Karlovy Vary – 3,1. Na Litvínov byl kurz 3,25.

Ale pozor! Jako vítěz zápasu do rozhodnutí, tedy v přídavku, už byl favoritem Litvínov – v Chanci 1,72, ve Fortuně podobně. To se na první pohled může jevit jako málo vídaný paradox či snad nepřesnost bookmakera. Ovšem s ohledem na tabulku se zase tolik podivovat nelze.

Vše se ale může také změnit v dokonalé peklo, může jít o každý gól. Situace je už teď extrémně zamotaná. Poslední čtyři barážové zápasy můžou zcela zamíchat pořadím.

Tabulka baráže po 10 kolech 1. Karlovy Vary 10 4 3 1 2 28:20 19 2. Litvínov 10 4 1 1 4 21:25 15 3. Jihlava 10 3 1 2 4 24:22 13 4. Kladno 10 4 0 1 5 14:20 13

Je tu i alternativa, že zatím první Energie by k postupu ani nemusela bodovat. O postup by při svém nulovém zisku přišla ovšem jen v nepříliš pravděpodobném případě, že by Jihlava na Kladně i v Karlových Varech brala tři body a Kladno pak v neděli v Litvínově získalo body dva.

Zbývající zápasy baráže o extraligu Páteční předposlední kolo Karlovy Vary - Litvínov Kladno - Jihlava Nedělní poslední kolo Jihlava - Karlovy Vary Litvínov - Kladno

Připomeňme, že v případě bodové rovnosti dvou týmů rozhodují body ze vzájemných zápasů. Po nich přichází na řadu skóre ze vzájemných utkání a v případné shodě celkové skóre. Kdyby nastala situace, že by byly rovnou tři celky bodově vyrovnané, vytvoří se minitabulka. Do té se započítávají body a skóre ze vzájemných zápasů těchto tří mužstev.

Možností je vskutku vícero. I poslední Kladno může živit postupovou naději. Dokonce má vše ve svých rukou. K naprosté jistotě stačí dvě tříbodové výhry. Pokud ale s Jihlavou v pátek ztratí všechny body, nadějím je konec – Dukla by měla v případě bodové rovnosti lepší vzájemné skóre. Stejně to platí i opačně. Jestliže Rytíři Jihlavu porazí za tři body, tým z Vysočiny má v příští sezóně jistou WSM ligu.

Je otázkou, jestli Kladnu nepomůže i Jaromír Jágr, který ve čtvrtek po pauze trénoval.

Pokud Rytíři s Jihlavou získají všechny tři body, v nedělním zápase pro ně nastávají dvě možnosti. Jestliže Verva zvítězí nad Karlovými Vary (za 2 nebo za 3 body), musí brát Kladno na severu Čech plný počet bodů. V případě, že Litvínov v Karlových Varech prohraje, stačí Rytířům z posledního utkání výhra za 2 body. Ale existují i další varianty, při nichž o postupujícím bude rozhodovat každý gól. Rozuzlení může být pořádně třaskavé.