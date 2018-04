Třinec vytáhl nečekaného žolíka. Spoluhráči ho museli uklidňovat

Nečekaného žolíka vytáhl pro čtvrteční čtvrté finále extraligového play off proti Brnu kouč třineckých hokejistů Václav Varaďa. Místo zraněného Erika Hrni se totiž na pravém křídle druhé útočné formace vedle Slováků Marcinka s Draveckým objevil jednatřicetiletý Jan Rudovský, který nejvyšší soutěž naposledy okusil před čtyřmi lety a v této sezóně nastupoval jen za prvoligový Prostějov, odkud má k Ocelářům vyřízené střídavé starty.

S Jestřáby ukončil sezónu už 8. března po vyřazení v semifinále play off WSM ligy s Kladnem, Rudovský se od té doby připravoval s Třincem. Pouze ale trénoval, zápasy jej míjely. Až do čtvrtka, kdy se na dopoledním rozbruslení dozvěděl, že se má chystat na večerní bitvu s Kometou.

„Honza s námi trénuje už delší dobu, od té chvíle, co Prostějov vypadl v semifinále první ligy. Na trénincích se jeví velmi dobře, je výborný v koncovce a silný na puku," všiml si Varaďa.

„Po měsíci volna, během kterého jsem jenom trénoval, bylo docela náročné naskočit do zápasu," přiznával kladenský odchovanec, jenž až dosud nastupoval v nejvyšší soutěži výhradně za Rytíře a připsal si v jejich dresu 143 utkání.

Škoda, chyběl kousek, litoval horní tyčky

Nyní se dočkal premiéry za Třinec a rovnou v extraligovém finále. „Užil jsem si to, zahrát si extraligové finále je splněný sen každého hokejisty," říkal navzdory porážce 2:5 Rudovský, jenž na ledě strávil přes patnáct minut a zaznamenal jednu střelu na branku.

„Zahrál jsem si docela dost, trenér mě do hry posílal skoro pořád. Měl jsem se hlavně udržet na puku a nahrávat ho pak klukům před bránu," tlumočil Varaďovy pokyny. Ve 45. minutě byl za nepříznivého stavu 2:4 blízko kontaktnímu gólu, brněnského brankáře Čiliaka po jeho ráně zachránila horní tyčka. „Škoda, chyběl jen kousek," povzdechl si Rudovský.

Varaďa: Popasoval se s tím výborně

A přiznával, že se před utkáním potýkal s nervozitou. „Bál jsem se, abych to klukům nepokazil, moc mi ale pomohli. Povzbuzovali mě, radili a uklidňovali, že to bude dobrý," děkoval svým spoluhráčům.

„Snažili jsme se ho trošku povzbudit, dlouho nehrál takový zápas, ale zvládl to fakt perfektně. Neudělal žádnou chybu, bojoval, byl hodně nasazovaný. Odehrál fakt výborné utkání. Šel do toho přesně tak, jak by šel každý. Myslím, že se mu premiéra povedla," chválil novou posilu třinecký útočník Roman Vlach.

„Muselo pro něj být těžké odbýt si takovou premiéru, ale popasoval se s tím výborně. Byl vidět a přesně splnil to, co jsme od něj očekávali," přidal se Varaďa.