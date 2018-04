Raketou na Mars! Čiliak slíbil pohár dětem, spoluhráči ho podrželi

Do konce sice ještě zbývala více než minuta, brněnská střídačka už ale skákala radostí a všichni se na ní objímali. Dobře totiž věděli, že o třígólový náskok už přijít nemůžou a titul obhájí, což se naposledy podařilo před jedenácti lety Spartě.

„Neuvěřitelný a krásný pocit. Jsem na tým pyšný, jak jsme zopakovali loňskou jízdu. Od prvního do posledního hráče jsme všichni makali na sto procent," radoval se kapitán staronových mistrů Leoš Čermák.

Když 40letý útočník přebíral Masarykův pohár, ihned ho zase položil na led. Nad hlavu jej jako prvního nechal zdvihnout majitele, generálního manažera a trenéra Komety v jedné osobě Libora Zábranského. Na něj se hned navalil celý tým a mistrovské oslavy na ledě vypukly. „Raketou na Mars," spustili brněnští příznivci v kotli a hokejisté s nimi píseň od Věry Špinarové, která hraje v kabině po každém vítězném zápase, začali zpívat rovněž.

Kometa je tým pro play off

„Teď už vím, jak moc těžké je titul obhájit. Ale myslím, že se nám to to povedlo zaslouženě," nedával na sobě znát jakékoliv emoce Zábranský, který se stal teprve pátým koučem s alespoň dvěma extraligovými tituly.

„Zase se ukázalo, že play off prostě umíme hrát. Celou dobu jsem nám věřil a před nedělním zápasem dokonce svým dětem slíbil, že jim ten pohár přivezu už z Třince. Děkuju, že jsem si mohl zahrát s tak skvělými spoluhráči," tetelil se blahem brankář Marek Čiliak.

Nečase viróza nezastavila

Moc si Oceláři přáli, aby se jim na rozdíl od posledních tří duelů podařilo jít jako prvním do vedení, jenže úvod předčil snad i ty jejich nejčernější noční můry. Radim Zohorna totiž otevřel skóre nejrychlejším gólem letošních vyřazovacích bojů už po 25 vteřinách hry. A když Martin Nečas ranou z voleje využil v 9. minutě přesilovku, byla Kometa na koni.

Devatenáctiletého útočníka přitom před utkáním postihla viróza, kvůli které neabsolvoval dopolední rozbruslení. „Pral jsem se s horečkou, ale hraje se finále, které jsem si nechtěl za žádnou cenu nechat ujít. Šel jsem teda do zápasu, jako by mi nic nebylo," vyprávěl Nečas, který stejně jako většina týmu má extraligové zlato už z loňska, tehdy ale do finále kvůli účasti na MS hráčů do 18 let nezasáhl.

Varaďa: Můžeme být pyšní

Definitivně pak naděje Třince zhasly ještě v první třetině, kdy při vlastní přesilovce inkasoval potřetí. Ani výměna gólmana Hamerlíka za Šimona Hrubce od druhé třetiny k obratu nepomohla, Jankův gól na 1:3 byl příliš málo.

„Prohrát až ve finále mrzí, Kometě ale gratuluju. Svými výkony jsme nebyli horší, jenže Brno dávalo víc gólů, takže slaví zaslouženě. Na svůj tým jsem ale pyšný, celou sezónu jsme zvládli fantasticky. Navíc jsme do sestavy zabudovali řadu mladých hráčů, což v Třinci dlouho neplatilo," soudil trenér Ocelářů Václav Varaďa.

„Kdyby nám někdo před sezónou řekl, že budeme mít stříbro a v Lize mistrů dojdeme až do semifinále, nevěřili bychom mu a kroutili hlavami. Je to velký úspěch," věděl Hrubec.