Kvůli oslavám titulu se v divadle nehrálo, vraceli vstupné. Brno prožilo bujarou noc!

„Chtěl jsem utkání prožívat s dalšími fandy, doma by mě to u televize nebavilo. Bylo to super, atmosféra naprosto skvělá. A vůbec nevadí, že kluci na rozdíl od loňska nezískali titul doma," říkal šťastný Oldřich Horák z brněnských Řečkovic.

Tomu, že Brňané udělají už v neděli kýžený poslední krok k zisku titulu, uvěřilo zaplněné náměstí definitivně čtyři minuty před koncem, když Hynek Zohorna vstřelil pojišťovací gól na 4:1. Skandování „Mistři, mistři!" bylo tak mohutné, že v blízkém divadle Reduta museli přerušit představení Powder Her Face, protože návštěvníci v hledišti neslyšeli herce na jevišti. Kvůli tomu se vracelo vstupné. Jinak se fandění obešlo bez větších problémů, policisté řešili pouze přestupek za nedovolené použití pyrotechniky.

Hned po skončení střetnutí si brněnští fanoušci zapěli na Zelňáku slavný hit We are the Champions a ještě zhruba hodinu si společně užívali mistrovský triumf. Poté se i oni rozešli k pokračování oslav do blízkých hospod.

Řízky, pivo a šampaňské

Mnozí z těch, které alkohol příliš nezmohl, si dokonce počkali na autobus s mistrovskou posádkou přímo před DRFG Arénou, která je domovským stánkem hokejistů Komety. Několik stovek příznivců uvítalo novopečené šampióny nadšeným potleskem a lahví slivovice, z níž si někteří z nedělních hrdinů rádi přihnuli.

„Fantazie, že lidem stálo za to počkat si na nás. Moc si toho považujeme," tvrdil kapitán Komety Leoš Čermák, který pěl ódy na svoje spoluhráče. „Jsme tým, který má sice výrazné individuality, ale nikdo z nás si nehrál na hvězdu a nehonil kanadské body. Všichni pracovali na sto procent pro mančaft," cení si.

Zbytek noci strávili hráči Komety v oblíbené pivnici Mazaný Anděl, kde měli připravené obložené mísy a fošny řízků. Titul zapíjeli zejména pivem a šampaňským. Jen mladý útočník Martin Nečas zůstal u coly. „Přepadla mě nějaká chřipka, před zápasem jsem si musel vzít prášky. A taky chci být ready, kdyby přišla pozvánka do národního mužstva," vysvětlil s úsměvem.