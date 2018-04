Přijde konec? V Brně mi zachránili kariéru, ale nevím, co bude dál, líčí opora mistrů

Já vám ten pohár do Brna přivezu už v neděli! Přesně to slíbil hokejový brankář Komety Marek Čiliak svým dětem; tříletému Alecovi a šestileté Elisse; před pátým finálovým duelem play off v Třinci. A osmadvacetiletý rodák ze Zvolenu tak skutečně učinil.