Sparta hledá spásu v Německu. Na cestě je vítěz Stanley Cupu

S německým koučem na lavičce vyrazí do další sezóny! To je velmi pravděpodobná alternativa pro hokejovou Spartu, která čeká na lepší časy. Slavný Uwe Krupp má přijít na českou scénu a zastavit propad klubu, který ve skončené sezóně žádnou velkou díru do světa neudělal. Delší dobu se na nejvyšší patra domácí scény dívá zezdola.