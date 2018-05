Sparta oznámila první posilu. Ze zámoří se vrací Machovský

„Vybrali jsme si Matěje a dohodli se s ním na dlouhodobé smlouvě. Věříme, že bude oporou úspěšného týmu," konstatoval pro klubový web sportovní manažer Sparty Michal Broš.

Pětadvacetiletý Machovský podepsal před začátkem letošní sezóny jako nedraftovaný hráč roční smlouvu s Detroitem, za který ale nechytal. Místo toho působil v Toledu v ECHL, čtyři starty si připsal i za Grand Rapids v AHL.

„Zjistil jsem, že se mnou nepočítají na takovou pozici, jakou mi slibovali, když jsem smlouvu podepisoval. Přišel jsem s tím, že budu na farmě v AHL, ale postupem času jsem zjistil, že klub podepsal dalšího brankáře, a tím pádem mě odšoupli rovnou do East Coast," popsal opavský rodák.

Další posily na cestě

Bývalý gólman Plzně přiznal, že hrát za Spartu je pro něj velká čest. „Já mám Spartu zakořeněnou už odmala v hlavě. Strejda hrával fotbal za Spartu, takže když jsem byl malý, tak jsem byl u tety v Praze na prázdniny. I proto má pro mě Sparta hodnotu. Když v Česku řeknete, že hrajete ve Spartě, tak už to něco znamená. Když někam přijede Sparta, tak je hned narvaný stadión. Je to prestižní."

Machovský by neměl být jediným hráčem, kterého sparťané získají ze zámoří. Do pražského celku by měli zamířit i obránce Jan Košťálek (Manitoba) a útočník Daniel Přibyl (Stockton). „Naším cílem je přivést oba. U Honzy Košťálka to vypadá velmi dobře a věřím, že jednání budou brzy dotažena k podpisu kontraktu. Danu Přibylovi jsme nabídli dvouletý kontrakt a čekáme, jak se rozhodne," řekl Broš. „Neděláme žádné zemětřesení v kádru, jak jsem se dočetl v médiích. Jen pokračujeme v cestě, kterou jsme si loni v létě nastavili," dodal.

Současně není vyloučeno, že nový kouč Uwe Krupp bude chtít někoho získat z Německa. „Doplnění kádru ze zdrojů, které trenér Krupp dobře zná, se samozřejmě nabízí. Na druhou stranu nechceme brát cizince za každou cenu, příchod jakéhokoliv hráče musí mít smysl a opodstatnění," nastínil Broš.