Čistka v Mladé Boleslavi. Klub vsadil na zkušeného slávistu i slovenského mistra

Mladoboleslavský klub slíbil, že na začátku května představí fanouškům posily a skutečně nová jména odtajnil. Vedení středočeského klubu věří, že se díky posilám zvýší konkurence v týmu, což v konečném důsledku povede k lepším výkonům. „Příchod nových hráčů je výzva pro celý stávající mančaft. Chceme být zase zpátky jeden velký tým, kde každý bude odvádět své maximum," hlásí Tůma.

Nejzvučnější posilou Bruslařů je útočník Michal Vondrka, jenž v posledních třech sezónách hrál za Chomutov. "Michal Vondrka, to je v prvé řadě zkušenost. Hledali jsme osobnost, která by plnila roli velezkušeného hráče. Michal tohle splňuje na víc než sto procent. Je to v současnosti jedno z největších hokejových jmen v Čechách," soudí Jaromír Látal, sportovní manažer klubu.

"Má obrovskou výhodu v tom, že je na tom zdravotně pořád nadstandardně, a že pořád výborně bruslí. I s ním počítáme do stylu hry, jaký chceme hrát. A samozřejmě do přesilovek, kde své hokejové umění umí prodat," dodává.

Je 1. května a #bkboleslav odhaluje své posily pro nadcházející @telh_cz sezonu 2018/2019. Jsou jimi Michal VONDRKA (Chomutov), David ŠŤASTNÝ (Zlín), Martin PLÁNĚK (Hr. Králové) a Pavol SKALICKÝ (Bratislava).



→ https://t.co/SNr201y2Ja pic.twitter.com/SyqPQPOliL — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) 1. května 2018

V Boleslavi se rozhodli vsadit i na Davida Šťastného, jenž v posledních dvou letech hrál nejvyšší soutěž za Zlín a dostal se i do nominace Josefa Jandače pro MS. "Zaměřili jsme se na to, aby tým byl konkurenceschopný, bruslivý. A ve středním věku. To se nám podařilo. Chceme být zase Bruslaři a David tenhle požadavek jednoznačně splňuje. Přichází s vizitkou dobrého střelce a hráče národního týmu. Budeme od něho očekávat góly. Pro mě je to hráč pro první dvě lajny," hlásí na klubovém webu Látal.

Z královéhradeckého Mountfieldu se pak stěhuje do Mladé Boleslavi po pěti letech obránce Martin Pláněk. Klub sází na šestadvacetiletého hráče kvůli jeho zkušenostem. "Projevil zájem za nás hrát. Je to poctivý, defenzivní obránce, který když hraje jednoduše, je mužstvu neuvěřitelně platný – což ostatně potvrzuje i teď v národním týmu," myslí si Látal.

Posledním nováčkem je slovenský mistr Pavol Skalický, který si během kariéry zahrál i ve Švédsku a naposledy hrál KHL za Slovan Bratislava. "Je to velký, silový hráč, který je v nároďáku Slovenska. I on by měl do mužstva pomoct vnést bruslení, které nám teď trochu chybělo. Je to útočník s dobrým tahem na branku. Nechci říct, že od něho nečekáme góly, ale jeho přínos do hry by měl být v silovém pojetí a takové trochu té černé práci," míní Látal.

Olympionik balí kufry

Klub se naopak rozhodl rozloučit s celou řadou hráčů. Dále už v Mladé Boleslavi nebudou působit brankář Brandon Maxwell, obránce Richard Nedomlel a útočníci Petr Holík, Radan Lenc, Lukáš Nahodil, Vojtěch Němec, Tomáš Urban a Jakub Valský.

„Kádr je v tuto chvíli z nějakých 95 % hotový. Nejaktuálnější je pro náš momentálně příchod druhého gólmana, o čemž jednáme. Jsou ve hře nějaká jména a v následujících dnech by se to mělo pohnout," zakončuje.