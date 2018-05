Litvínov nově povede trenér Razým, někdejší mistr s Plzní

Hokejový trenér Milan Razým má namířeno do extraligového Litvínova.

Razýmovým asistentem v Litvínově bude Radim Skuhrovec, který k týmu přišel již v průběhu minulého ročníku a absolvoval s ním i úspěšnou dubnovou baráž o udržení. V závěru sezóny byl společně s Darkem Stránským a Ondřejem Weissmannem asistentem šéfa realizačního týmu a hlavního trenéra Jiřího Šlégra, předsedy představenstva. Vedení klubu se s Razýmem a Skuhrovcem dohodlo na ročních smlouvách s roční opcí.

Šestapadesátiletý Razým, někdejší útočník Plzně a dalších klubů, v roce 1986 hrál za Litvínov v rámci hráčské výměny s Plzní za Vladimíra Kýhose mladšího, nynějšího kouče Mladé Boleslavi. „Už je to dávno, byla to jen roční epizoda a vrátil jsem se do Plzně," usmál se Razým při vzpomínce na tehdejší starty v litvínovském dresu.

Váží si možnosti trénování v elitní soutěži. „Extraligu jsem sledoval i při svém angažmá v pražské Slavii. Viděl jsem nejen domácí zápasy Sparty v Praze, ale na extraligu jsem chodil i při návštěvě domovské Plzně, když mi to pracovní povinnosti ve WSM lize dovolily," potvrdil novopečený litvínovský kouč, že po ukončení dřívějšího plzeňského působení neztratil kontakt s nejvyšší soutěží.

Trenérem brankářů v Litvínově zůstává Zdeněk Orct, kondičním trenérem Ondřej Ježek a videokoučem Viktor Lukeš.

Vedení klubu pracuje i na tvorbě kádru pro příští sezónu. Zůstávají například kapitán mužstva Michal Trávníček, František Gerhát i obránce Jiří Hunkes, první novou tváří je obránce Jan Ščotka z Pardubic. Jiří Hunkes ke svému setrvání poznamenal: „Po hektickém boji o záchranu, který nám sebral fyzické i psychické síly, mám novou motivaci. Ještě se necítím do starého železa a věřím, že pár sezón vydržím."