Erat pokračuje, zato Čiliak v Kometě skončil. Má namířeno do KHL

Hokejový útočník Martin Erat bude nadále hrát za Brno. Šéf extraligového klubu Libor Zábranský oznámil, že šestatřicetiletý hráč pokračuje v kariéře. Zato brankář Marek Čiliak končí angažmá v týmu, kterému v posledních dvou sezónách výrazně pomohl k mistrovskému titulu. Osmadvacetiletý slovenský reprezentant se s Kometou rozloučil na svém instagramovém účtu. Účastník letošního mistrovství světa v Dánsku by měl zamířit do Kontinentální ligy.

"Pro nás je důležité, že jsme se dohodli s Martinem Eratem, který bude v Kometě pokračovat, kariéru nekončí a k týmu se připojí později. Věřím, že i náš vůdce a kapitán Leoš Čermák bude pokračovat, i když říká, že se opravdu cítí na svůj věk. On je ale ve špičkové kondici a věřím, že bude hrát. Věřím, že se spolu dohodneme. Martin Nečas s Hynkem Zohornou odcházejí, oba jsou výborní bruslaři, ale nahradí je jiní," řekl v rozhovoru pro klubový web Zábranský.

Čiliak přišel do Brna již v mládežnickém věku ze Zvolena a od roku 2013 byl jedničkou Komety. Po této sezóně mu skončila smlouva a o jeho odchodu se již delší dobu spekulovalo.

"Podle mých informací od několika agentur, které pro něj pracují, má Marek nabídek relativně hodně. Povedlo se mu play off i mistrovství světa. Marek je v Brně od čtrnácti let, už před uplynulou sezónou jsme si mezi čtyřma očima řekli, že pokud mu přijde zajímavá nabídka, popřejeme mu hodně štěstí. Věřím, že se mu sen splní a finanční ohodnocení bude mít daleko větší," okomentoval odchod opory šéf klubu.

Jedničkou Brna by v příští sezóně měl být třiadvacetiletý Marek Langhamer. Ten se do extraligy vrátil v prosinci ze zámoří a v Brně podepsal smlouvu do roku 2020.