Místo splněného snu ztracený rok! Porazili mě předem, tvrdí nová brankářská jednička Sparty

Po čtyřech sezónách strávených v Plzni loni v létě vycítil, že přišel ideální moment poprat se o splnění svého snu a zabojovat o NHL. S Detroitem podepsal dnes 24letý hokejový brankář Matěj Machovský roční kontrakt, příležitost v prvním týmu ale za celou sezónu nedostal. A protože spíše než na farmě v AHL za Grand Rapids nastupoval převážně jen v East Coast Hockey League (ECHL) za Toledo Walleye a necítil moc šancí na změnu k lepšímu, rozhodl se po roce zámořskou anabázi uzavřít. Vrací se do extraligy, ne však do Plzně, nýbrž do pražské Sparty.

Tušíte, proč jste se v Detroitu nebo na farmě v Grand Rapids nedokázal prosadit?

Připadalo mi, že ještě předtím, než jsem do Detroitu vůbec přiletěl, už jsem v něm měl zavřené dveře. Při podpisu smlouvy přitom všechno vypadalo nadějně, jenže během sezóny jsem zjistil, že jediný člověk, který mě v klubu chce, je trenér gólmanů na farmě. To se pak těžko probíjíte.

To musela být celkem rána pro vaše sebevědomí, když jste loni z extraligy odcházel jako jeden z jejích nejlepších gólmanů...

Ještě při angažmá v Plzni jsme udržovali kontakt s trenérem brankářů Detroitu a říkal mi, že šanci mám. Měl jsem z toho dobrý pocit, což ještě umocnil podpis roční smlouvy s Detroitem loni v květnu. Jenže bohužel...

Kdy jste definitivně vycítil, že moc šancí nemáte?

Už na hlavním kempu před sezónou jsem zjistil, že brankářů je nás pět a já jsem až tím pátým. To si rychle spočítáte. Ještě se pak čekalo, jestli některý z týmů sáhne přes listinu nechráněných hráčů po Jaredu Coreauovi, jenže si ho nikdo nevzal. A já věděl, že jdu do ECHL. Do toho jsem se na hlavním kempu zranil, takže jsem do zápasů začal nastupovat až v polovině listopadu.

Jak jste skousával, že s vámi klub nepočítá ani pro farmářskou AHL?

Těžko. Jsem vítězný typ, a když jste poražený ještě předtím, než něco vůbec máte možnost zkusit, je to hodně těžké. I v ECHL jsem se ale snažil odvést maximum a myslím, že jsem chytal výborně. Mrzelo mě, že mi navzdory dobrým číslům nedali šanci.

Neztrácel jste kvůli tomu chuť do hokeje?

To bych zase neřekl. Na domácí zápasy v ECHL jsme měli vyprodanou halu a ani mi nepřišlo, že hraju jen ECHL, protože nasazení a rychlost hry našeho týmu byly v domácích zápasech super. Venkovní zápasy a dlouhé tripy už ale byly těžší.

Nešlo zajít za lidmi z vedení Red Wings, aby vám na rovinu řekli, jaké záměry s vámi mají?

Ti se s vámi ani nebaví, když jste odstrčený do ECHL. Snažil jsem se to probírat s Jirkou Fischerem (ředitel hráčského rozvoje v Detroitu, jenž na právě skončeném MS zároveň působil jako generální manažer české reprezentace – pozn. aut.), bohužel jsem od něj nikdy nedostal žádnou kladnou odpověď.

Vyčítáte mu to trochu?

Nevyčítám. Třeba měl od vedení klubu přikázané, že se o tom neměl bavit. Trošku mě ale mrzelo, že mi nikdo na rovinu neřekl, jak to se mnou bude, a pořád mě vodili za nos.

Berete to jako ztracený rok v kariéře?

Ano. Každopádně.

Neříkal jste si, že se ještě rok kousnete a zkusíte si v příští sezóně pozici v Detroitu vylepšit?

Ne. V jiné organizaci možná, ale v Detroitu už jsem rozhodně nechtěl být. Každý gólman potřebuje cítit důvěru, a když ji nemá, strašně těžko se pracuje. Je těžké vědět, že i když zachytáte, jak chcete, šanci stejně nedostanete.

Nevyčítáte si zpětně, že jste se před rokem rozhodl právě pro Detroit? Nabídek jste měl víc...

Už jsem byl rozhodnutý, že podepíšu s Nashvillem, v poslední chvíli se ale ozval Detroit, na jehož kempu už jsem dřív byl, a zůstali jsme v kontaktu. Přišlo mi to jako lepší volba.

O NHL jste vždy mluvil jako o velkém snu. Jak náročné bylo se ho nyní, alespoň prozatím, vzdát?

Sen o NHL zůstává. Šel jsem ji zkusit, nevyšlo to, ale hlavu mám čistou. Beru to tak, že těžké časy mě do budoucna posílí. Teď ale myslím jen na Spartu?

Zvažoval jste i jiné alternativy?

Při návratu do Česka byla Sparta prioritou.

Spartě se dlouhodobě nedaří najít ideální brankářskou jedničku. Berete to jako výzvu?

Pozice brankáře ve Spartě je vždycky hodně sledovaná. Když vyhrajete, jste hrdina, a když ne, je to horší. Ale Sparta vždycky měla kvalitní gólmany. Budu se snažit podávat co nejlepší výkony a věřím, že dostanu důvěru.

Každopádně na vás bude upřena velká pozornost...

Čeká se to. Sparta je hodně pod drobnohledem, rozebírá se v ní úplně všechno.

Těšíte se na spolupráci s novým koučem Sparty Uwem Kruppem?

Sice jsem ho zatím viděl jen jednou, ale připadá mi jako pohodový chlapík, který to má v hlavě srovnané. Ví, co chce od týmu i od sebe. Mohlo by mu i hrát do karet, že neovládá češtinu a tlak nebude tolik vnímat.